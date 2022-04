Obserwatorium przestrzeni kosmicznej powstanie na terenie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej (powiat leski) należącego do Politechniki Rzeszowskiej. Będzie śledzić sztuczne satelity ziemi.

Podpisanie umowy / Politechnika Rzeszowska /

Obserwatorium ruszy w ciągu kilku miesięcy. Najważniejszą jego częścią będzie teleskop przeznaczony do śledzenia satelitów. On został już zbudowany wcześniej w ramach jednego z projektów. Będzie umieszczony w kopule, która zostanie wybudowana na terenie ośrodka. Docelowo koło Rzeszowa będą cztery takie teleskopy. Podobnych urządzeń należących do polskich instytucji jest około 20 - znajdują się w różnych częściach świata.

Ile nocy w roku można prowadzić obserwacje?

W Polsce klimat pozwala na 50 do 80 nocy w roku, w trakcie których można prowadzić obserwacje. Najlepsze warunki pod tym względem są na południu Polski, w Bieszczadach, i dlatego właśnie tam powstanie nowe obserwatorium.

Na mocy porozumienia Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) zapewni przeprowadzenie prac budowlanych oraz instalację, obsługę i utrzymanie infrastruktury przeznaczonej do obserwacji przestrzeni kosmicznej.

Cytat Z punktu widzenia POLSA głównym celem obserwatorium będzie wyszukiwanie i śledzenie na niebie sztucznych satelitów Ziemi. Przy ciągle rosnącej liczbie satelitów jest to konieczne dla unikania zderzeń i zapewnienia bezpieczeństwa kosmicznego. Nawiązanie współpracy z Politechniką Rzeszowską pozwoli na szersze jego wykorzystanie. W szczególności umożliwi wymianę doświadczeń, kompetencji w zakresie zaawansowanych systemów automatyki, np. konstrukcji obserwatoriów robotycznych. Budowa obserwatorium w Bezmiechowej z pewnością przyczyni się również do lepszego kształcenia kadr dla sektora kosmicznego w Polsce, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa kosmicznego - powiedział prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Cel budowy obserwatorium przestrzeni kosmicznej

Budowa nowego obserwatorium pozwoli Polskiej Agencji Kosmicznej na testowanie nowych rozwiązań technologicznych, szkolenie personelu w zakresie obserwacji SST, testowanie i doskonalenie procedur operacyjnych oraz realizację projektów przy współpracy z innymi instytucjami w Polsce.

To ambitne przedsięwzięcie pozwoli wykorzystać infrastrukturę i potencjał badawczo-naukowy pracowników Politechniki Rzeszowskiej, którzy od wielu lat specjalizują się m.in. w tematyce lotniczej i kosmicznej. Mamy doświadczenie, ludzi i odpowiednie zaplecze, aby temu sprostać. Lotnictwo i kosmonautyka to jedna z wiodących dyscyplin naukowych na Politechnice Rzeszowskiej, co jest związane z obecnością przemysłu lotniczego w regionie. Kosmonautyka to naturalna konsekwencja związku z branżą lotniczą i w tym zakresie prowadzone są badania na naszej uczelni. Ta bardzo ważna inicjatywa powinna wzmocnić potencjał wzrostu badań naukowych w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych - podkreśla prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej.