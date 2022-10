Najazd Awangardy na Rzeszów, czyli spotkania poetek i poetów z podkarpacką publicznością, odbędzie się w czwartkowy wieczór w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej. Będzie to 10. jubileuszowa edycja wydarzenia.

/ Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie / Facebook

Tegoroczny Najazd Awangardy na Rzeszów rozpocznie się w czwartkowy wieczór, tradycyjnie o godz. 19.03, we foyer rzeszowskiej „Siemaszkowej”.

„Od tej chwili to wyjątkowe wydarzenie poetycko-teatralne zyska patrona Jerzego Pleśniarowicza, wybitnego literata, tłumacza, reżysera, wieloletniego kierownika literackiego rzeszowskiego teatru” – informuje Weronika Krupa z Działu literackiego Teatru.

Tego wieczoru odbędzie się także wernisaż malarstwa trzech artystów: Rafała Pacześniaka, Andrzeja Rułki, Grzegorza Wnęka, oraz premiera unikatowego wydawnictwa rzeszowskiego teatru im. Wandy Siemaszkowej „Flisza poetyckiego - Antologii Najazdu Awangardy na Rzeszów”.

Jest to wybór wierszy poetów i poetek związanych z corocznym spotkaniem twórców z rzeszowską publicznością oraz poezji starych mistrzów związanych z Podkarpaciem, takich jak: Julian Przyboś, Stanisław Piętak, Jan Bolesław Ożóg, Jerzy Hordyński, Emil Granat, Wiesław Kulikowski, Janusz Szuber, Stanisław Kopiec.

"Teatr kocha poezję! Ona przemawia – co oczywiste – słowem. Ale także emocją, myślą, obrazem, intensywnością rytmu... Tak samo jak on. Ona próbuje zamknąć w jednej chwili sens życia, przestrzeń świata, esencję uniwersum. On także. Poezja spełnia się w intymnym kontakcie, teatr – w magicznej wymianie energii pomiędzy sceną a widownią. Słowem – teatr i poezja są sobie bliskie, by nie powiedzieć – przeznaczone” – podkreślają we wstępie do „Flisza poetyckiego” dyr. Teatru im. Wandy Siemaszkowej Jan Nowara i jego pełnomocniczka Jagoda Skowron

Najazd Awangardy na Rzeszów to spotkanie poetek i poetów z Podkarpacia, które jest realizowane w ramach projektu Przestrzeni Sztuki. Jest on finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.