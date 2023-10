250 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzyma Rzeszów na budowę drogi, która połączy ul. Warszawską ze strefą przemysłową Dworzysko. Dzięki niej możliwy będzie rozwój inwestycji nie tylko w aglomeracji rzeszowskiej, ale też w gminie Świlcza.

/ Materiały prasowe

To szansa na powstanie nawet kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy i na kolejny skok rozwojowy naszego miasta. Rzeszów i region czeka także rola potężnego hubu do odbudowy Ukrainy. Aby być dobrze do tego przygotowanym trzeba uzbrajać tego typu tereny jak strefa ekonomiczna - podkreślił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Dodał, że strefa Dworzysko wraz z terenami sąsiednimi, znakomicie skomunikowana z autostradą A4, drogą ekspresową S19, lotniskiem i z nowym układem drogowym będzie jednym z najważniejszych miejsc gospodarczych w Polsce.

Rozstrzygnięty został już przetarg na wybór firmy, która opracuje program funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowe założenia budowy drogi, która połączy ulice Warszawską i Krakowską. Program ten opracuje firma Sweco Polska z Poznania, a koszt opracowania dokumentu to ponad 2,4 mln zł, które pochodzić będą z budżetu miasta Rzeszowa oraz budżetu województwa podkarpackiego.

Kolejnym krokiem będzie przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje i wybuduje drogę.