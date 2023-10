14:36

Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka poinformował, że Ukraina zawiesiła skargę przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom do Światowej Organizacji Handlu.

Skarga Kijowa spowodowana była wprowadzeniem przez te kraje jednostronnego embarga na ukraińskie zboże.

14:20

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova sprzeciwiła się planom Ministerstwa Obrony wysłania do Kijowa kolejnego pakietu pomocy wojskowej, napisał Dennik N. Rzecznik prezydent Martin Striżinec powiedział, że Czaputova uzasadniła to tym, iż partie, które negocjują utworzenie rządu, odrzucają taką formę pomocy.

Ministerstwo obrony rozważało wysłanie pakietu zawierającego m.in. amunicję. „Wszystkie partie polityczne negocjujące dziś mandat nowego rządu wyraźnie odrzucają taką pomoc. Decyzja o dostarczeniu sprzętu wojskowego w takiej sytuacji nie byłaby dobrym precedensem dla zmiany władzy politycznej po wyborach" - powiedział Striżinec, rzecznik słowackiej prezydent.

13:34

Tylko w okresie od stycznia do września 2023 roku w Rosji i na okupowanych terenach Ukrainy odnotowano blisko 15-krotny wzrost liczby zabójstw popełnionych przez rosyjskich żołnierzy poza linią frontu; w całym ubiegłym roku takich przypadków było 15, natomiast obecnie już 147 - podał w czwartek niezależny rosyjski portal Wiorstka.

Opozycyjni dziennikarze przedstawili te wnioski po przeanalizowaniu danych o postępowaniach karnych toczących się przed garnizonowymi i okręgowymi sądami wojskowymi w Rosji.

13:06

Ukraina musi zwyciężyć w tej wojnie; nigdy nie zaakceptujemy prawa siły - powiedziała w czwartek w Grenadzie przed rozpoczęciem spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"To trzecie spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej symbolizuje determinację Europy, by stać u boku Ukrainy. Jesteśmy zjednoczeni wokół trzech zasad: Ukraina musi zwyciężyć w tej wojnie; ustalimy przyszłą architekturę bezpieczeństwa Europy; nigdy nie zaakceptujemy prawa siły" - podkreśliła von der Leyen, dodając, że "jest przekonana", że Stany Zjednoczone utrzymają pomoc dla Kijowa.

12:32

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, którego zdaniem usunięcie ze stanowiska spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego może zagrozić dalszej pomocy dla Kijowa.

"Zła wiadomość" - tak Borrell określił chaos powstały w amerykańskiej Izbie Reprezentantów po zdymisjonowaniu McCarthy'ego. Wyraził jednocześnie nadzieję, że kwestia wstrzymania pomocy dla Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję nie jest jeszcze przesądzona.

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych weźmie w czwartek udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC) w Grenadzie na południu Hiszpanii.

11:32

To nie ostrzał ukraiński z systemów artylerii rakietowej HIMARS, jak twierdziła Rosja, spowodował eksplozję w obozie w Ołeniwce w okupowanej części obwodu donieckiego, w której latem 2022 roku zginęli obrońcy Azowstalu - wynika z ustaleń misji monitoringowej ONZ na Ukrainie.

"Na podstawie wywiadów z ponad 50 świadkami i tymi, którzy ocaleli, a także analizy zdjęć i nagrań" ONZ uznaje, że "eksplozje nie były spowodowane przez rakiety HIMARS odpalone przez siły ukraińskie" - głosi raport, opisany w czwartek przez AFP. Dokument został opublikowany w środę.

Przedstawiciele misji stwierdzili, że ani stopień szkód, ani ich promień nie odpowiada skutkom użycia pocisków z wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS. Dochodzenie ONZ nie ustaliło jednak typu uzbrojenia, ani też przyczyny eksplozji. Raport głosi, że do dokładnego wyjaśnienia okoliczności wydarzenia i ustalenia, kto ponosi za nie odpowiedzialność potrzebne są dalsze dane.

Misja ONZ mimo apeli do Rosji nie otrzymała dostępu do więzienia w Ołeniwce.

W lipcu 2022 roku w wybuchu w rosyjskim obozie na terytorium okupowanego obwodu donieckiego Ukrainy zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, a ponad 70 zostało ciężko rannych. W obozie znajdowali się m.in. ukraińscy wojskowi broniący wcześniej mariupolskich zakładów metalurgicznych Azowstal. W ocenie władz w Kijowie był to celowy akt terrorystyczny zorganizowany przez Rosjan.

11:27

W nocy ze środy na czwartek nasze siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły 24 spośród 29 dronów kamikadze produkcji irańskiej typu Shahed, wystrzelonych przez rosyjskie wojska przeciwko celom na Ukrainie - poinformowały ukraińskie siły powietrzne w komunikacie na Telegramie.

Bezzałogowce Shahed-131 i Shahed-136, które wystartowały z okupowanego Krymu zostały zneutralizowane nad obwodami odeskim, mikołajowskim i kirowohradzkim na południu i w centrum kraju - oznajmiło dowództwo sił powietrznych.

11:08

Rosja i Abchazja podpisały umowę w sprawie stałej bazy rosyjskiej marynarki wojennej w tym separatystycznym regionie Gruzji, w rejonie Oczamczyry - podała agencja Reutera, powołując się na wypowiedzi przywódcy Abchazji, Aslana Bżanii dla dziennika "Izwiestija".

Bżania powiedział, że strony podpisały umowę i wkrótce rosyjska marynarka wojenna będzie miała stałą bazę w rejonie (powiecie) oczamczyrskim; Oczamczyra leży nad Morzem Czarnym. "Celem jest podniesienie poziomu zdolności obronnych Rosji i Abchazji i tego rodzaju współpraca będzie kontynuowana" - powiedział Bżania.

11:07

Wpływy rosyjskiej agentury na Słowacji są po prostu niewiarygodne; Unia Europejska powinna uważnie się temu przyglądać, a mieszkańcy UE muszą pamiętać, że ta sytuacja wcześniej czy później będzie oddziaływać na przyszłość ich dzieci - ocenił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Polityk odniósł się w ten sposób do wyników sobotnich wyborów parlamentarnych na Słowacji, w których zwyciężyła partia uznawana za prorosyjską, a także deklaracji władz w Bratysławie o zaprzestaniu przekazywania Ukrainie pomocy wojskowej.

"(Rosyjskie wpływy) początkowo były obecne w Pradze, a potem, gdy (Rosjan) nieco pogoniono z (Czech), przeniosły się do Bratysławy. To, co dzisiaj (tam) obserwujemy jest działaniem Federacji Rosyjskiej, która próbuje destabilizować sytuację w Europie" - oznajmił Daniłow, cytowany przez ukraińską agencję UNIAN.

10:12

Dwie osoby cywilne, kobieta i mężczyzna, zginęły w czwartek w godzinach porannych w rosyjskim ostrzale artyleryjskim Chersonia na południu Ukrainy - powiadomili na Telegramie Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

Najeźdźcy uderzyli około godz. 8.30 czasu polskiego. Wśród zabitych jest pracownik służb komunalnych, który w momencie ataku zajmował się przycinaniem miejskiej zieleni - czytamy w komunikatach Jermaka i Prokudina.

09:18

Siły ukraińskie nieznacznie przesunęły się naprzód w rejonie Nowoprokopiwki na zachodzie obwodu zaporoskiego - podał w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci prognozują, że warunki pogodowe jesienią i zimą spowolnią kontrofensywę, ale jej nie zatrzymają.

Na zachodzie obwodu zaporoskiego siły ukraińskie nieznacznie przesunęły się w kierunku na wschód od Nowoprokopiwki, 5 km na południowy wschód od Robotynego. Ukraiński Sztab Generalny poinformował o "częściowym sukcesie" na zachód od Robotynego, a niektóre źródła rosyjskie podały, że Ukraińcy doszli do rosyjskich okopów na linii Robotyne-Kopani - relacjonują eksperci.

Strona ukraińska mówi też o pewnych postępach w kontrofensywie pod Bachmutem w obwodzie donieckim, gdzie jej wojska kontynuują ataki w kierunku linii kolejowej między Kliszczijiwką i Andrijiwką. Miejscowości te leżą na południowy zachód od Bachmutu.

Warunki pogodowe jesienią i zimą spowolnią ukraińską kontrofensywę, ale jej nie zatrzymają - prognozują eksperci. Jesienne deszcze i powstające po nich błoto są bowiem zwykle mniej intensywne niż takie same zjawiska wiosną. Ponadto grunt zimą stwardnieje i wówczas tempo operacji bojowych wzrośnie; jak zauważa ISW, przedstawiciele Ukrainy zapowiadali, że będą chcieli wykorzystać warunki zimowe i kontynuować operacje na froncie aż do końca roku. ISW przypomina, że podobnie było rok temu: walki trwały jesienią 2022 roku, późniejszą zimą i podczas wiosennych roztopów w 2023 roku.

08:55

W ramach naszej 12. misji ratunkowej ewakuowaliśmy kolejnych 19 dzieci z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję; od początku naszej działalności udało nam się uratować 196 osób poniżej 18. roku życia - oznajmił w czwartek Mykoła Kułeba, były ukraiński rzecznik praw dziecka i dyrektor organizacji pozarządowej Save Ukraine.

"Dziękujemy wszystkim, którzy byli razem z nami i pomagali nam wykonywać tę trudną, ale ważną pracę. Działamy dalej" - napisał Kułeba w komunikacie na Telegramie.

08:27

W środę z Ukrainy do Polski odprawiono 23,3 tys. osób a 21,8 tys. z Polski do Ukrainy - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 16 mln 90 tys. wjazdów do Polski i 14 mln 300 tys. wyjazdów na Ukrainę.

07:53

W ostatnich dniach w Rosji przeprowadzono ćwiczenia obrony cywilnej w dużej części kraju, oparte na scenariuszu międzynarodowego konfliktu zbrojnego na dużą skalę - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, ćwiczenia te odbywają się corocznie od 2012 roku i zbiegają się z rosyjskim Dniem Obrony Cywilnej 4 października. Oceniono, że jest mało prawdopodobne, by tegoroczne ćwiczenia zostały drastycznie zmienione lub rozszerzone.

"Od pokoleń ZSRR, a następnie Rosja, przywiązywały wagę do wewnętrznych przygotowań do poważnego konfliktu. Jednak nawet w obliczu trwającej wojny na Ukrainie jest mało prawdopodobne, aby Rosja znacząco zmieniła swoją postawę gotowości narodowej w ostatnich miesiącach" - twierdzi brytyjski resort obrony.

07:29

Obrończynie praw kobiet z Iranu oraz Afganistanu, aktywiści klimatyczni, NATO oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski typowani są do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Ogłoszenie laureata nastąpi w piątek w stolicy Norwegii Oslo.

05:27

Rosja wycofała większość okrętów swojej Floty Czarnomorskiej z Sewastopola do innych baz w Rosji i na Krymie - podał w środę "Wall Street Journal", powołując się na zachodnich oficjeli i zdjęcia satelitarne. Według dziennika to wynik ukraińskich ataków na Krymie.

Jak informuje gazeta, Rosja wycofała ze swojej głównej bazy wszystkie trzy uderzeniowe okręty podwodne klasy Kilo i dwie fregaty rakietowe i jeden okręt patrolowy, przemieszczając je do Noworosyjska. Inne okręty, w tym okręt desantowy i kilka mniejszych statków rakietowych oraz nowe trałowce, zostały przesunięte do Feodozji na Krymie. Mają one według cytowanych analityków oferować lepszą ochronę.

Według "WSJ" jest to symboliczna, jednak niezwykła porażka Władimira Putina i efekt serii ukraińskich uderzeń, które zniszczyły dwa rosyjskie okręty i kwaterę główną Floty Czarnomorskiej. Dziennik cytuje słowa brytyjskiego wiceministra obrony Jamesa Heappeya podczas konferencji Warsaw Security Forum, który uznał rozproszenie okrętów za "funkcjonalną porażkę" rosyjskiej floty. Nie oznacza to jednak, że Rosjanie nie będą w stanie w dalszym ciągu wystrzeliwać rakiet z Morza Czarnego.

05:23

USA przekazują Ukrainie broń i amunicję, skonfiskowaną Iranowi; pierwszą transzę uzbrojenia przekazano w poniedziałek - poinformowało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM).

Przekazało ono już ukraińskim siłom zbrojnym 1,1 mln szt. przejętej irańskiej amunicji 7,62 mm.

"Rząd uzyskał prawo własności do tej amunicji w dniu 20 lipca 2023 r. w drodze cywilnych roszczeń Departamentu (Ministerstwa - PAP) Sprawiedliwości o przepadek przeciwko irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)" - czytamy w komunikacie.