Duże utrudnienia dla kierowców, pieszych i rowerzystów w sercu Rzeszowa. Powód? Montaż wieży i iglicy na najwyższym mieszkalnym wieżowcu w kraju. Rośnie nowy gigant na mapie Polski. To Olszynki Park przy ul. Szopena.

Montaż wieży i iglicy - Olszynki Park / Darek Delmanowicz / PAP

Olszynki Park przy ul. Szopena w śródmieściu Rzeszowa ma ponad 220 metrów i 41 pięter. To sprawia, że jest najwyższym wieżowcem mieszkalnym w Polsce. Dziś drugi dzień montażu wieży i iglicy na dachu budynku. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami.



Olszynki Park to zespół budynków mieszkalnych i handlowo-usługowo-biurowych z garażem wielopoziomowym. Według inwestora APK Development to najwyższy budynek na Podkarpaciu i najwyższy wieżowiec mieszkalny w Polsce.



Ze względu na montaż wieży i iglicy na ulicach, ścieżkach rowerowych i chodnikach bezpośrednio przylegających do obiektu będą spore utrudnienia w ruchu. Zostaną wyłączone chodniki i ścieżki rowerowe przy ul. Kilara, na odcinku od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Szopena do przejścia przez ul. Kilara przy RARR, po obu stronach ulicy.

To nie są jedyne utrudnienia. Mieszkańcy nie będą mogli się również poruszać od przystanku autobusowego przed wjazdem na most Zamkowy od strony ul. Podwisłocze do ul. Kilara od strony inwestycji Olszynki Park oraz od ul. Kilara do ścieżki nad Wisłokiem (ulica przyległa do inwestycji Olszynki Park).