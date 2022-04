Kaliszanie powyżej 60. roku życia mogą z początkiem kwietnia korzystać z bezpłatnych usług naprawczych. Zostaną one wykonane w ich domach w ramach trzeciej edycji programu "Złota rączka dla seniora" - informuje biuro prasowe kaliskiego magistratu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Programu powstał z myślą o seniorach, którzy nie mają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw w swoich domach.

Zgodnie z jego założeniami kaliszanie w wieku 60+ mogą w swoich domach skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych. Będą mogli uzyskać pomoc np. przy naprawie cieknącego kranu, zepsutych klamek i zamków, gniazdek, konserwacji drzwi i okien.

Firma we własnym zakresie zapewnia sprzęt niezbędny do wykonania pracy. Natomiast koszty zakupu materiałów, koniecznych do usunięcia usterki są pokrywane przez seniora.

Pierwsza wizyta pracownika technicznego to wstępne oględziny i jeżeli to możliwie, naprawa usterki odbywa się na miejscu. Do drugiej wizyty dochodzi w przypadku konieczności zakupu niezbędnych materiałów. W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Termin realizacji usługi naprawczej to maksymalnie dwa tygodnie.

Akcja potrwa do końca listopada

Naprawy świadczy Wielobranżowy Zakład Usługowy Marek Dudowicz. Zgłoszenie usterki odbywać się będzie telefonicznie w poniedziałki w godz. od 19 do 21 pod numerem telefonu 507 519 750. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Program potrwa do 30 listopada 2022 r. lub - jak zastrzega urząd miasta - wcześniejszego wyczerpania środków finansowych. Koszt jego realizacji w kwocie 40 tys. zł jest finansowany z budżetu miasta.

W każdej edycji z programu korzysta blisko 200 osób.