Policja zatrzymała pięć osób w sprawie wymuszenia rozbójniczego i pobicia. Pod koniec września mężczyźni wywieźli 26-latka, pobili i zażądali pieniędzy, grożąc mu repliką broni. Obecnie przebywają w areszcie.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 września w podpoznańskim Luboniu. Kilku młodych mężczyzn sprzed domu zaciągnęło siłą do samochodu 26-latka, potem wywieźli go kilka kilometrów dalej w okolice skupu złomu. Tam pobili, przyłożyli mu do głowy przedmiot przypominający broń i zażądali pieniędzy na poczet spłaty długu.

Rozebranego i pobitego mężczyznę pozostawili na opustoszałym placu i odjechali. 26-latek wrócił do domu i zadzwonił na policję.

Funkcjonariusze już kilka godzin później zatrzymali sprawców. Byli to mieszkańcy powiatu poznańskiego, w wieku 23-46 lat. Zabezpieczono broń, która okazała się być repliką na plastikowe kulki.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz udziału w pobiciu. Przy najmłodszym z nich w momencie zatrzymania policja znalazła również narkotyki.

Śledczy pod nadzorem prokuratury ustalają motywy ich działania. Wiadomo już, że sprawcy jak i poszkodowany w przeszłości byli wielokrotnie notowani - poinformował mł. asp. Łukasz Paterski.

Mężczyźni przebywają w areszcie, gdzie spędzą trzy miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.