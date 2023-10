Specjalna aplikacja ma pomóc poznaniakom w dotarciu do miejsc spoczynku ich bliskich. Narzędzie przygotowane przez urzędników to nawigacja, która wskazuje dokładną trasę dojścia do wybranego grobu. Do tej pory mapa była dostępna tylko w wyszukiwarce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W aplikacji miejskiej SmartCity pojawiła się nowa funkcja, znana do tej pory tylko z internetowej przeglądarki. To wyszukiwarka cmentarna dostępna w wersji mobilnej. Aplikacja ma ułatwić poznaniakom dotarcie do miejsc spoczynku ich bliskich. Należy podać imię lub nazwisko osoby leżącej w grobie. Można też wskazać datę zgonu lub pogrzebu, a także nazwę cmentarza - to pozwoli na doprecyzowanie wyników wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk rozpoczynający wyszukiwanie, po krótkiej chwili na ekranie wyświetli się lista osób. Następnie wystarczy wybrać pole z danymi szukanej osoby, aby wyświetlić mapę. Wskaże ona dokładne miejsce na cmentarzu wraz z dodatkowymi informacjami. Wyświetli się również przycisk, który umożliwi wytyczenie trasy z aktualnej lokalizacji (aby zobaczyć trasę, użytkownik zostanie przekierowany do aplikacji zewnętrznej). Internetowa usługa wyszukiwarki cmentarnej jest bardzo popularna, dlatego postanowiliśmy przenieść ją do miejskiej aplikacji mobilnej - mówi Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa UMP, pełnomocnik prezydenta ds. Smart City. Zaplanowaliśmy prace tak, aby narzędzie było gotowe przed 1 listopada, kiedy najwięcej osób odwiedza groby bliskich. Zachęcamy do zainstalowania aplikacji Smart City Poznań, która poza wspomnianą wyszukiwarka zawiera także wiele innych przydatnych funkcji dla mieszkańców. W planach także kolejne usługi mobilne w naszej miejskiej apce. Las pamięci na Cmentarzu Miłostowskim Na cmentarzu komunalnym Miłostowo uruchomiono drugi w Poznaniu tzw. Las Pamięci. To kwatera wśród drzew o powierzchni ok. 235 m2, na której pochówki odbywają się w biodegradowalnych urnach, bez umieszczania tablic i nagrobków. Teren przeznaczony na pochówki jest ogrodzony, co uniemożliwia spacerowanie po nim, a pozwala na zachowanie należnej czci spoczywającym tu zmarłym - mówi Mateusz Dzioba, zastępca dyrektora Usług Komunalnych. Ich nazwiska umieszczane są na ustawionych w pobliżu kamieniach. Tam również można stawiać symbolicznie kwiaty i znicze. Przy kwaterze zamontowano także ławki dla odwiedzających. Podobna kwatera funkcjonuje od ubiegłego roku na cmentarzu Junikowo. Pochowanych tam zostało już kilkanaście osób. Zobacz również: Jak dojechać na cmentarze w Poznaniu we Wszystkich Świętych?

Zabójca z Międzychodu był niepoczytalny. Resztę życia spędzi w zakładzie psychiatrycznym?

2-letni chłopiec potrącony na przejściu dla pieszych w Wągrowcu

17-letni poznaniak bohaterem w USA. Uratował życie koledze