Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał zgodę na budowę w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305, od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor, którym jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych.

W Nowym Tomyślu powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej 305 o długości ok. 1,9 km - od ul. Kolejowej do ul. Celnej, z rondami. Powstaną również: wiadukt nad linią kolejową Warszawa Zachodnia - Kunowice, dodatkowe jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe, zjazdy i kanał technologiczny. Zostaną także nasadzone nowe drzewa i krzewy. Koszt inwestycji może wynieść ok. 90 mln zł i ma być ona finansowana z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podkreślił, że podczas wielu rozmów z mieszkańcami i samorządowcami wskazywano, że jest to inwestycja istotna dla Nowego Tomyśla.

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305, a także bardzo długo wyczekiwanego wiaduktu nad linią kolejową Warszawa Zachodnia - Kunowice, pozwoli na usprawnienie ruchu drogowego i przede wszystkim zwiększenie komfortu mieszkańców podróżujących tą trasą - zaznaczył wojewoda.

Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza Nowy Tomyśl. Ma się ona przyczynić także do usprawnienia ruchu lokalnego poprzez powstanie połączenia alternatywnego względem niebezpiecznego przejazdu kolejowego.