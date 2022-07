Zarzuty nieodpowiedniego postępowania z odpadami usłyszały trzy osoby zatrzymane przez policję w związku z prowadzonym przez prokuraturę w Nowym Tomyślu (Wielkopolskie) śledztwem dotyczącym nielegalnego transportu i składowania niebezpiecznych odpadów.

Trzech podejrzanych w śledztwie dot. nielegalnego składowania odpadów w Wielkopolsce / Leszek Szymański / PAP

Postępowanie dotyczy nielegalnego transportu i składowania odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także poważnie skazić środowisko naturalne.



"W toku prowadzonych czynności ustalono, że na terenie wyrobiska kruszywa znajdującego się w gminie Zbąszyń (woj. wielkopolskie) odbywa się niezgodny z prawem przywóz i wyładunek rozdrobnionych osadów komunalnych, które transportowano do miejsca ich składowania ciężarówkami" - podała PK.



Podczas rozładunku jednej z ciężarówek, na gorącym uczynku zatrzymano 63-letniego kierowcę. Zatrzymani zostali także 37-letni właściciel żwirowni oraz 45-letni właściciel firmy transportowej, która była wykorzystywana do przewożenia odpadów. PK podała, że wyrobisko poddano oględzinom, a wstępne pomiary nielegalnego składowiska wskazują, że złożono w nim około 100 tys. ton nieczystości.



Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa nieodpowiedniego postępowania z odpadami. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem.



Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.