Cztery kąpieliska w regionie mają wodę nienadającą się do kąpieli - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Wiesława Kostuj. W dwóch przypadkach stwierdzono zakwit sinic, w dwóch - śnięte ryby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock