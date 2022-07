We Wrześni, Słupcy i Koninie zaparkuje w ten weekend mobilny gabinet ginekologiczny dostosowany do potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. Panie będą w nim mogły bezpłatnie wykonać komplet badań ginekologicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Akcja jest organizowana w ramach 4. edycji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej "W kobiecym interesie", która jest adresowana do wszystkich kobiet, ale szczególnie do tych z niepełnosprawnościami. Jak informuje jej organizator Gedeon Richter aż 77 proc. z nich nie chodzi do ginekologa regularnie, a 22 proc. nie było nigdy na takiej wizycie. 64 proc. kobiet z niepełnosprawnościami przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z wizyty przede wszystkim ze względu na brak dostosowania infrastruktury budynku lub odpowiedniego wyposażenia gabinetu ginekologicznego.

Mobilny gabinet ginekologiczny jest dostosowany do potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. Jest wyposażony w podnośnik i wózek rehabilitacyjny i ma odpowiednią przestrzeń manewrową. Porad udziela przeszkolony personel, pacjent może skorzystać z wsparcia tłumacza polskiego języka migowego (online). Wszystkie dokumenty i formularze przetłumaczone są na alfabet Braille’a oraz polski język migowy.

Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet w województwie wielkopolskim odbędzie się:

w piątek 15 lipca, w g. 15.00-21.00, na Rynku we Wrześni,

w sobotę 16 lipca, w g. 10.00-16.00, na Targowisku Miejskim w Słupcy, przy ul. Franciszka Ratajczaka 3a,

w niedzielę 17 lipca, w g. 10.00-16.00, w Konińskim Dom Kultury (parking) ul. Dworcowa 1.

Organizatorzy zapraszają kobiety, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, narodowość czy stopień niepełnosprawności. Szczegóły są dostępne na stronie wkobiecyminteresie.pl.

Zapisy przyjmowane będą dniu badania, na miejscu, a dla pacjentek posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, również mailowo pod adresem wki@zdrowa-ona.pl oraz telefonicznie, w tym poprzez SMS, pod numerem 604 217 257.

Fundacja Kulawa Warszawa oraz Fundacja Avalon stworzyły bazy gabinetów ginekologicznych dostępnych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Ich lista znajduje się na stronach dostepnaginekologia.pl oraz mapadostepnosci.pl i obejmuje w sumie 158 miejsc.