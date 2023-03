Tradycyjny Kaziuk Wileński odbędzie się w ten weekend w Poznaniu. Będzie to jubileuszowa, bo już trzydziesta odsłona tego wydarzenia.

/ Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu / Facebook

Po raz trzydziesty w Poznaniu odbędzie się tradycyjny Kaziuk Wileński. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Oprócz występów artystycznych przewidziano również wileński jarmark.

Kaziuk Wileński ku czci św. Kazimierza, patrona Polski i Litwy. Umarł w młodym wieku na gruźlicę. Był bardzo poczciwym, dobrodusznym człowiekiem - mówi Ryszard Liminowicz z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Jak podkreśla, "po wywyższeniu go do świętości zaczęto organizować właśnie takie jarmarki, no a jak to się mówi w Wilnie, 'musi być Kaziuk na Kazimierza'".

Chodzi o to, że chcemy przeżyć to i na wesoło i z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. To będzie już trzydziesta odsłona. Dopiero co zaczynaliśmy, a tu już jubileusz - dodaje Liminowicz.

Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10 mszą w poznańskiej Farze, przy ul. Gołębiej.