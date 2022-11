Rewolucja w poznańskiej komunikacji miejskiej. Pierwsze terminale do sprzedaży biletów za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych, zostały już zamontowane i uruchomione w autobusach aglomeracji poznańskiej. Kupić w ten sposób można będzie jednorazowy bilet czasowy lub 24-godzinny.

/ poznan.pl /

Już niedługo w poznańskich tramwajach i autobusach oraz pojazdach obsługujących linie podmiejskie nie trzeba już będzie korzystać z papierowych biletów. To z pewnością udogodnienie dla tych, którzy nie posiadają karty Peka i okazjonalnie korzystają z komunikacji – podkreślił zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski.

Dodał, że "takie rozwiązanie jest też idealne dla turystów, którzy chcąc się poruszać po Poznaniu na przykład w drodze z lotniska lub na dworzec - nie będą musieli tracić czasu. Wystarczy, że wsiądą i zapłacą kartą. Prosto, szybko i ekologicznie".

Montaż terminali rozpoczął się w pierwszych autobusach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki. Przewoźnik obsługuje linie podmiejskie: 701, 702, 703, 704, 705, 707, 710, 716 i 729. Pojazdy, w których system już działa, są oznaczone specjalnymi naklejkami.

/ poznan.pl /

Transakcje mają być realizowane z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

Terminale mają być instalowane kolejno w autobusach lubońskiego Translubu, a potem w pojazdach pozostałych operatorów obsługujących linie podmiejskie: Transkom z gminy Czerwonak, Rokbus Rokietnica, Kombus z Kórnika, Zakładu Komunalnego z Kleszczewa, TPBUS z Tarnowa Podgórnego i ZKP Suchy Las.

Najwięcej terminali pojawić się ma w pojazdach MPK Poznań.

Nowy system znacznie rozszerzy sieć sprzedaży, nie będzie potrzeby zakupu papierowego biletu przed wejściem do pojazdu. Bilet zakupiony za pomocą terminalu nie będzie drukowany. Terminal nie będzie także drukował potwierdzenia transakcji.

Jak będzie wyglądać kontrola biletów?

Jeśli transakcja będzie wykonana kartą zbliżeniową, to właśnie ta karta powinna zostać przyłożona do czytnika kontrolera. Jeśli podróżny będzie płacił za bilet smartfonem z podpiętą kartą, wówczas do czytnika kontrolera będzie trzeba zbliżyć telefon, pamiętając, żeby mieć włączony NFC.

Ważność swojego biletu będzie można sprawdzić w terminalu zainstalowanym w autobusie lub tramwaju, którym aktualnie podróżujemy.

Dla każdej transakcji zakupu biletu system generuje specjalny numer, tzw. token w postaci ciągu znaków. Osoba kontrolująca nie ma dostępu ani do numeru karty ani do środków na koncie pasażera. Po zbliżeniu karty lub smartfona do czytnika kontroler dostaje jedynie potwierdzenie, czy w momencie kontroli dany pasażer posiada zakupiony i ważny bilet.