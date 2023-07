"To długo wyczekiwana inwestycja" - mówią z radością kierowcy z Poznania i podpoznańskich Plewisk. Od dziś mogą oni korzystać z nowego przejazdu pod torami kolejowymi, które przecinają jeden z głównych wjazdów do miasta.

Prace na trasie Poznań - Plewiska / Beniamin Piłat / RMF FM

Na razie ruch odbywa się tylko w jedną stronę, ale to i tak spore ułatwienie w porównaniu do wcześniejszej sytuacji - mówią kierowcy. Uruchomienie przejazdu w jednym kierunku jest możliwe mimo trwających jeszcze robót. Kontynuowane będą prace na ul. Wołczyńskiej oraz na skrzyżowaniach ul. Grunwaldzkiej z ul. Wołczyńską oraz Piwoniową, dlatego najpierw otwarty został kierunek do Plewisk.

To wyczekiwany moment przez wielu mieszkańców naszej aglomeracji. Dzięki zaawansowanym pracom na terenie budowy węzła przesiadkowego Grunwaldzka, już od poniedziałkowego poranka kierowcy wyjeżdżający z Poznania przejadą pod nowymi wiaduktami i kładką pieszo-rowerową. Cieszą także duże postępy w rejonie pętli autobusowej i parkingu Park&Ride - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

A co o samej inwestycji mówią sami kierowcy? Pięć lat czekałem na ten przejazd. Teraz będzie szybciej dojechać do i z miasta. W godzinach szczytu to tu można było dosłownie godzinami stać - mówi jeden z kierowców.

Miałem takie sytuacje, że stałem na przejeździe 45 minut. Teraz powinno być lepiej - dodaje inny kierowca.

Węzeł przesiadkowy na pograniczu Poznania i Plewisk

Prace drogowe w rejonie węzła Grunwaldzka zostały zintensyfikowane po wybudowaniu wiaduktów kolejowych, którymi przejeżdżają już pociągi. Od ubiegłego tygodnia realizowane są roboty nawierzchniowe - układana jest warstwa wiążąca. Można już ją zobaczyć na terenie pętli autobusowej oraz dojazdach do niej, w tym na nowym rondzie. Ulica Grunwaldzka zyskała nową nawierzchnię od ul. Wołczyńskiej w kierunku Plewisk, nawierzchnia układana jest także w docelowym przebiegu ulicy przy zjeździe pod wiadukty. Nowe jezdnie widać również na ul. Kminkowej i Szałwiowej.

Pod wiaduktami powstaje także ciąg dla pieszych i rowerzystów. Dodatkowo do ich dyspozycji będą windy. Z kolei na górze, wzdłuż torów kolejowych, wybudowano kładkę pieszo-rowerową, która umożliwi wygodne poruszanie się nad ul. Grunwaldzką - przekazują poznańscy urzędnicy.