W dniach od 24 października do 3 listopada kierowców podróżujących po Zakopanem czekają utrudnienia w ruchu drogowym. W tym terminie należy spodziewać się zmian w rejonie ulic Szymony, Kasprowicza, Do Samków, Chramcówki i Chyców Potok.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Urząd Miasta Zakopane, w terminie od 24 października do 3 listopada zorganizowany zostanie objazd przez ul. Chyców Potok.

Ze względu na roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni nastąpią utrudnienia w ruchu i całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Szymony na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Do Samków w dniach od 24.10.2022 r. do 27.10.2022 r. w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz ul. Do Samków na odcinku od skrzyżowania z ul. Chramcówki do skrzyżowania z ul. Szymony (wraz ze skrzyżowaniem) w dniach: 28.10.2022 r., 31.10.2022 r. oraz 3.11.2022 r. w godzinach od 7:00 do 17:00 - podaje urząd miasta.

Mapa utrudnień drogowych / KPP Zakopane /

Ruch pieszych w rejonie prac budowlanych będzie się odbywać zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.

Powyższe terminy mogą ulec nieznacznym modyfikacjom w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych - podaje magistrat.