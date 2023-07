Poznań chce wydłużenia swoich linii tramwajowych poza granice miasta. Takie rozwiązanie jest rozważane w kontekście komunikacyjnego połączenia stolicy Wielkopolski z podpoznańską gminą Swarzędz. Na razie podpisano tylko list intencyjny, ale już wiadomo, że finansowaniem budowy linii zajęłyby się obie gminy oraz miejscowa fabryka Volkswagena.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wybudowania linii tramwajowej z Poznania do Swarzędza. / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Miasto Poznań, Gmina Swarzędz i Volkswagen Poznań podpisały list intencyjny dotyczący możliwości budowy linii tramwajowej do Swarzędza w przyszłości. Pierwsze działania dotyczyć będą współpracy przy opracowaniu analizy celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy od pętli Miłostowo.

Budowa linii tramwajowej do Swarzędza byłaby bardzo ważną, ale także niezwykle złożoną inwestycją - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. To długofalowy proces, dlatego musi zostać poprzedzony dogłębną analizą, której wykonania podejmą się naukowcy. Zdajemy sobie sprawę, jak wielu mieszkańców mogłoby korzystać z takiego połączenia, dlatego bardzo cieszę się, że doszliśmy do porozumienia i możemy zrobić pierwsze kroki w tej sprawie.

Obecnie komunikacja zbiorowa pomiędzy Poznaniem a Swarzędzem oparta jest na autobusach i kolei. Pomysł budowy trasy z Poznania do Swarzędza nie jest niczym nowym. Od lat przewijał się on w dyskusji publicznej. 19 lipca podpisano list intencyjny, który ma być pierwszym realnym krokiem w stronę wydłużenia linii dojeżdżającej na razie pętli Miłostowo w Poznaniu.

Jestem przekonany, że każdy z ponad 50 tysięcy mieszkańców naszej gminy byłby zadowolony, gdyby powstało tramwajowe połączenie z Poznaniem. Uważam, że jeśli istnieje jakakolwiek szansa na urzeczywistnienie tego pomysłu, to koniecznie trzeba z niej skorzystać. Ewentualne zaniechanie byłoby niewybaczalnym błędem - mówi burmistrz miasta i gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek.

Samorządowcy zaznaczają, że na tym etapie potrzebne będą opracowania, analizy oraz oceny uwarunkowań przestrzennych, demograficznych, rozwojowych i innych, mogących przyczynić się do zapewnienia efektywności ekonomicznej przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza. W jednym z etapów prac analitycznych zbadane zostaną też warianty organizacji komunikacji zbiorowej uwzględniające oczekiwania komunikacyjne pracowników spółki Volkswagen, związane z okresowo zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi komunikacyjne w ciągu doby.

Docelowo obecna trasa ma zostać wydłużona o dwa przystanki - jeden przy fabryce Volkswagena, drugi w samym Swarzędzu. Władze nie mówią na razie ile kosztowałaby cała inwestycja. Sprawdzamy to. Musimy mieć dokładne analizy - mówią samorządowcy.