Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM policjanci ze specjalnej grupy, odnaleźli zwłoki poszukiwanej 39-letniej Natalii. Ciało odkryto w lesie. Funkcjonariusze zatrzymali męża 39-latki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zwłoki kobiety policjanci odkryli w kompleksie leśnym w północno-wschodniej części przedmieść Poznania.

Mąż zmarłej kobiety będzie pozostawał w dyspozycji prokuratorów współpracujących z policjantami - poinformował RMF FM rzecznik prasowy poznańskiej policji Andrzej Borowiak.

Ten mężczyzna, podejrzewamy, nie mówił nam prawdy, a jesteśmy przekonani, że ma wiedzę dotyczącą zaginięcia jego żony, jak i jej śmierci - mówił Borowiak. Mężczyzna jest w rękach śledczych i czeka na przesłuchanie. W zależności od dalszych ustaleń prokuratura będzie mogła postawić mu zarzuty.

39-latka po raz ostatni widziana była w piątek 14 czerwca około godziny 18:00 podczas wideo czatu ze swoją siostrą. Natalia miała być wtedy w samochodzie, ale nie mówiła dokąd jedzie. Siostry ostatni raz wymieniły się wiadomościami około północy i od tamtej pory nie było z zaginioną kontaktu. Policja znalazła samochód kobiety zaparkowany w garażu, co może sugerować, że na noc wróciła do domu.

Jeszcze we wtorek, w trakcie poszukiwań kobiety, Borowiak informował, że policjanci ze Swarzędza złożyli wniosek do prokuratury o wszczęcie śledztwa z artykułu mówiącego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Wyjaśnił, że jest to standardowa procedura.