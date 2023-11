Prokuratura w Poznaniu zakończyła badanie sprawy śmierci dwóch osób w lipcu w centrum miasta. 29-letni poznaniak oddał z broni krótkiej śmiertelne strzały do drugiego mężczyzny, potem strzelił do siebie. Zmarł w szpitalu.

Zdjęcie z miejsca strzelaniny / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Do tragicznego zdarzenia doszło 16 lipca. W sprawie zakończono dwa postępowania.

Zakończone zostało śledztwo dotyczące śmierci mężczyzny w wyniku postrzału w głowę z pistoletu Glock 19 oraz w sprawie śmierci sprawcy tego czynu, również w wyniku postrzału w głowę. W zakresie zabójstwa postępowanie umorzono wobec stwierdzenia, że sprawca zmarł. W zakresie samobójczej śmierci sprawcy ustalono, że nie ma dowodu, by ktoś go do tego namawiał, względnie udzielał mu pomocy - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.



Prokurator podał, że przebieg zdarzenia ustalono na podstawie nagrań monitoringu i zeznań świadków.

Co było motywem?

16 lipca, w niedzielę po południu w centrum Poznania mężczyzna strzelił do drugiego dwukrotnie, w głowę. Zaatakowany zginął na miejscu. Następnie sprawca oddał strzał do siebie. Zmarł w szpitalu.

Motywem strzelaniny był zawód miłosny.



Ustalono, że od 2018 roku sprawca miał zezwolenie na posiadanie broni do celów sportowych.



Rzecznik poinformował też, że śledczy analizowali również kwestię upublicznienia w sieci nagrania z tego zdarzenia. Nie stwierdzono jednak, by doszło do popełnienia przestępstwa.