Z okazji 111-lecia istnienia klubu piłkarska Warta Poznań zaprezentowała wizualizację stadionu, który za kilka lat miałby stanąć przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu.

Ma być ekologicznie, nowocześnie i jak na Wartę Poznań przystało - zielono! Klub zaprezentował pierwsze wizualizacje nowego stadionu piłkarskiego, który za kilka może zostać wybudowany przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Obecnie drużyna z Ekstraklasy rozgrywa swoje mecze w Grodzisku Wielkopolskim.

Projekt obiektu ma być wkrótce gotowy i na jego podstawie będzie można dokonać wyceny inwestycji, a następnie ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych - poinformowali przedstawiciele Warty Poznań.

Stadion ma mieć m.in. klubową pasiekę, zieloną ekologiczną ścianę za bramką oraz ekologiczną elewację. Budynek zostanie wykonany z materiałów absorbujących dwutlenek węgla.

Nowy herb na 111-lecie klubu

Klub poinformował również o zmianie herbu.

Nawiązujemy w ten sposób do tradycji - mówi Piotr Leśniowski, rzecznik prasowy Warty Poznań.

Pomysł stworzenia takiej identyfikacji wynikał z kilku potrzeb, a jedną z nich była konieczność wdrożenia spójnego wizerunku klubu jako organizacji - tłumaczy Jarosław Żubka, pełnomocnik zarządu ds. ESG i wizerunku. Herb to niezwykle istotny element kreujący tożsamość. Zależało nam na tym, by zrealizować to zadanie odpowiedzialnie, zgodnie ze sztuką, aby uniknąć problemów wynikających z braków prawnych i wewnętrznych regulacji. Myślę, że w pełni udało nam się to osiągnąć - dodał.