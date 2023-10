Próba sforsowania granicy w Muszynce w Małopolsce. Kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Przewoził 13 obywateli Turcji, w tym 8 dzieci.

/ Karpacki Oddział Straży Granicznej /

Kierowcą samochodu z imigrantami okazał się obywatel Mołdawii. Nie reagował na żadne sygnały funkcjonariuszy straży granicznej, którzy pełnią służbę na granicy ze Słowacją. Nie zatrzymał się i zaczął uciekać w głąb kraju.

Strażnicy natychmiast przystąpili do pościgu. Po przejechaniu około kilometra ścigany kierowca wysadził 13 pasażerów. Sam zaczął uciekać. Szybko został zatrzymany.

Przewożeni przez niego pasażerowie okazali się obywatelami Turcji. Jest to ośmioro dzieci i pięć osób dorosłych. Wszyscy zostali przewiezieni do placówki straży granicznej w Tarnowie, gdzie udzielono im pomocy. Tam czekają na decyzje, co ma się z nimi stać.

Kierowcy, który ich przewoził, postawiono zarzuty przemytu ludzi i niestosowania się do poleceń służb.