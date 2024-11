Co można znaleźć w słodyczach? Niestety nie tylko cukier. Policjanci z Gniezna alarmują, że otrzymali kolejne zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie znalezionym w cukierku.

/ KPP Gniezno /

Zdjęcie niebezpiecznego przedmiotu, jaki miał znajdować się w cukierku KPP opublikowała w sobotę w mediach społecznościowych. Policjanci będą prowadzili postępowanie pod kątem bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

To już trzecie podobne zawiadomienie, jakie przyjęła gnieźnieńska policja w ostatnich dniach. W piątek policjantów z Gniezna zaalarmowała matka 11-letniego chłopca, który w trakcie wizyt w domach podczas Halloween otrzymał cukierek, wewnątrz którego znajdowała się igła. Dziecko natrafiło na nią w piątek po południu, chcąc zjeść otrzymany podarunek. Do tego zdarzenia doszło na osiedlu Skiereszewo w Gnieźnie.

Drugie ze zgłoszeń dotyczyło niebezpiecznego podarunku - cukierka z ostrym przedmiotem - jaki otrzymała 14-latka. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jankowo Dolne, niedaleko Gniezna. Również w tym przypadku policjanci będą ustalać osobę odpowiedzialną za ten czyn.

Niebezpieczne cukierki straszą nie tylko w Gnieźnie

Jak informowaliśmy w piątek, do równie niebezpiecznej sytuacji doszło we wsi Lipki Wielkie (pow. gorzowski, woj. lubuskie). Okazało się, że w jednym z cukierków, które dostało dziecko, znajdował się gwóźdź.

"Przyjęliśmy zgłoszenie od opiekuna dziecka w sprawie cukierka z gwoździem. Policjanci będą prowadzili postępowanie pod kątem bezpośredniego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Funkcjonariusze będą starali się dotrzeć do osoby, która jest za to odpowiedzialna. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności" - przekazał w piątek rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Grzegorz Jaroszewicz, cytowany przez portal Gorzowianin.com.