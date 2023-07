Policjanci poszukują rowerzysty, który w Kaliszu wjechał w 5-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala - powiedziała w czwartek PAP oficer prasowy kaliskiej policji podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło we wtorek około g. 18 w pobliżu skrzyżowania ulic Legionów i Górnośląskiej. 5-latek z obrażeniami trafił do szpitala - powiedziała policjantka.

Funkcjonariusze proszą świadków o kontakt, Chcą ustalić tożsamość rowerzysty.