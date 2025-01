Gisli Thordarson, piłkarz młodzieżowej reprezentacji Islandii, podpisał 4,5-letni kontrakt z Lechem Poznań. 20-letni pomocnik w środę dołączy do drużyny lidera ekstraklasy, która przebywa na zgrupowaniu w Turcji.

Gisli Thordarson podpisał 4,5-letni kontrakt z Lechem Poznań / materiały prasowe /

Islandczyk we wtorek rano rozpoczął testy medyczne, które trwały niemal cały dzień. Wieczorem piłkarz złożył podpis na umowie, która obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku.

To młody gracz, u którego dostrzegamy spory potencjał i liczymy, że dalej będzie się tak rozwijał, jak do tej pory. Obserwowaliśmy go w islandzkiej kadrze młodzieżowej, a także jesienią w fazie grupowej Ligi Konferencji w barwach Vikingura Reykjavik. Zbierał tam świetne recenzje, a jego klub awansował do wiosennych gier. U nas ma w najbliższej rundzie naciskać i rywalizować w środku boiska z Radosławem Murawskim oraz Antonim Kozubalem, którzy są czołową parą środkowych pomocników w ekstraklasie - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.