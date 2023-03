Zebrane materiały dowodowe pozwoliły wytypować podejrzanych. Okazało się, że to mieszkańcy miejscowości Pyzdry niedaleko Tarnowej. Jak ustalono, mężczyźni 30 października 2016 r. przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana Zydora. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał 17-latek. Poszli potem do centrum wsi, gdzie natknęli się na Fabiana wracającego do domu z imprezy.

17-latek został napadnięty i zamordowany. Sprawcy wywieźli go z Tarnowej samochodem. Ukryli ciało, by zatrzeć ślady zbrodni.

Zatrzymani mężczyźni to notowani już przestępcy. W przeszłości byli zatrzymywani m.in. za uprowadzenie i uwięzienie człowieka. Zostali skazani na karę więzienia i odbywają wieloletnie wyroki. Z tego powodu zatrzymania w sprawie Fabiana Zydora odbywały się w zakładach karnych.

Zatrzymani odpowiedzą za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im kara nawet dożywotniego więzienia. Jak informuje prokuratura, nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.

