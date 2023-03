Policjanci z Jeleniej Góry zabezpieczyli marihuanę, z której można uzyskać łącznie blisko 900 porcji handlowych. Zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn. Policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz ustalają czy zatrzymani nie zajmowali się ich dystrybucją.

Z przejętych narkotyków można wyprodukować 900 porcji handlowych / Policja Dolnośląska / Policja

Funkcjonariusze Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 40 lat. Starszy z mężczyzn odpowie za posiadanie znacznych ilości narktyków.

Funkcjonariusze uzyskali informację, że jeleniogórzanie mogą posiadać w miejsc zamieszkania narkotyki. Wkrótce ją potwierdzili. W mieszkaniu 40-latka policjanci znaleźli narkotyki ukryte w toalecie, a u drugiego z zatrzymanych były za telewizorem. Zabezpieczone środki odurzające to marihuana, z której łącznie można było uzyskać blisko 900 porcji handlowych.

Przechwycone narkotyki / Dolnośląska Policja / Policja



Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz ustalają czy zatrzymani nie zajmowali się ich dystrybucją.



Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem. Starszemu z mężczyzn za posiadanie znacznych ilości grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności, a młodszemu do lat 3.