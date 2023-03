Krystian W. znany jako "Krystek" lub też "łowca nastolatek" znowu staje dziś przed sądem. W Wejherowie rusza kolejny proces mężczyzny. Sprawa dotyczący przestępstwa seksualnego sprzed blisko 10 lat, za którym stać ma właśnie Krystian W.

"Krystek" w sądzie w Wejherowie na zdj. z 2021 r. / Adam Warżawa / PAP

Sprawa, którą od dziś będzie zajmował się wejherowski sąd, wyszła na jaw dopiero w trakcie trwającego już, głównego procesu mężczyzny. Ofiarami "Krystka" paść miały 33 bardzo młode kobiety. Część z nich w momencie przestępstwa nie ukończyła 15. roku życia.

Zeznania dotyczące gwałtu, do którego dojść miało blisko 10 lat temu, złożyła jedna przesłuchiwanych w procesie kobiet. Wcześniej nie zdradziła tych informacji w prokuraturze. Nowe zeznania dały podstawę do przedstawienia Krystianowi W. zarzutu doprowadzenia pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego.

Do czynu doszło pomiędzy wrześniem 2013 roku a marcem 2014 roku w Pucku. Pokrzywdzona w chwili czynu była niepełnoletnia, miała ukończone 16 lat. Zeznania dotyczące tego czynu złożyła w lipcu 2021 roku w charakterze świadka przed sądem w innej sprawie toczącej się przeciwko Krystianowi W., zmieniając pierwotne zeznania - przekazała RMF FM Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W toku śledztwa uzyskano opinię biegłego psychologa, wyjaśniającą przyczynę zmianę zeznań - dodała. O szczegółach wspomnianej opinii śledczy informować nie mogą.

Krystian W. przesłuchiwany w tej sprawie w prokuraturze nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Tylko za to przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.

Wspomniany główny proces trwa w sprawie kilkudziesięciu przestępstw seksualnych trwa. Jego jawność jest wyłączona. Na razie trudno przewidywać, kiedy ten głośny proces może się zakończyć.

Przypomnijmy, że w marcu Krystian W. został zatrzymany przez policję i trafił do więzienia. Poszukiwany był do odbycia kary w związku z uprawomocnieniem się wyroku w sprawie nakłaniania przez internet osoby poniżej 15. roku życia do kontaktów seksualnych.