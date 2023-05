/ Materiały prasowe

Projekty będą grupowane nie tylko na ogólnomiejskie i rejonowe, jak do tej pory, ale także na tzw. małe i duże projekty.

Po raz pierwszy mamy małe projekty, o wartości do 50 tysięcy złotych, jeśli chodzi o projekty rejonowe i do 200 tys. zł, jeśli chodzi o projekty ogólnomiejskie. Liczymy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, które mamy nadzieję pokażą, co można zrobić za takie kwoty - mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta w Poznaniu.

W efekcie w PBO 2024 projekty podzielone będą na pięć kategorii:

rejonowe duże - o maksymalnej wartości 800 tys. zł;

rejonowe małe - o maksymalnej wartości 50 tys. zł;

ogólnomiejskie duże - o maksymalnej wartości 2 mln zł;

ogólnomiejskie małe - o maksymalnej wartości 200 tys. zł;

ogólnomiejskie duże: Zielony Budżet - o maksymalnej wartości 2 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach będą wydzielone pieniądze na stworzenie nowych terenów zielonych. Poznaniacy mogą zgłaszać też projekty związane z ochroną istniejącej roślinności, nie tylko w parkach czy na skwerach, ale też w lasach.

Przyjmowanie projektów rozpoczęło się w poniedziałek 8 maja i potrwa do 2 czerwca. Najlepsze z nich mieszkańcy wybiorą w głosowaniu od 2 do 23 października

Każdy będzie mógł oddać maksymalnie pięć głosów, po jednym w każdej z kategorii - wyjaśnia Patryk Pawełczak.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.

Zmienił się również sposób podziału pieniędzy w budżecie. Na projekty rejonowe przeznaczone zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. Pieniądze na projekty duże będą - podobnie jak w poprzednich latach - rozdzielone za pomocą algorytmu, liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu. Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 2 mln zł na projekty duże i 200 tys. zł - na małe.

W 2022 roku w głosowaniu wzięło udział ponad 73 tys. mieszkańców. Zakwalifikowało się wówczas 127 projektów z niemal 200 zgłoszonych pomysłów.

W środę, 24 maja, na dziedzińcu Urzędu Miasta (plac Kolegiacki 17) będzie można uzyskać pomoc w zakresie pisania projektu PBO. Pracownicy wydziałów Urzędu Miasta i innych miejskich jednostek odpowiedzą na wszystkie pytania. Pomogą także wypełnić wnioski. Pracownicy urzędu będą do dyspozycji od g. 14.00 do 17.00.