Już dziś poznaniacy mogą odczuć pierwsze zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Korektę rozkładu jazdy wprowadzono w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

Komunikacja miejska w Poznaniu na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Sporo zmian zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na czas świąt Bożego Narodzenia. Korekta rozkładu jazdy dotyczy zarówno autobusów jak i tramwajów.

W przypadającą we wtorek Wigilię oraz w piątek 27 grudnia (łącznik między świętami a weekendem) będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy - przypomina poznański ZTM.

W Wigilię część linii będzie zwieszona już o godz. 14:00, a około godz. 17:00 miejska komunikacja dzienna zostanie zastąpiona tramwajami i autobusami na liniach nocnych. Z linii nocnych będzie można korzystać aż do godz. 12:00 w I dzień świąt, ale już od godz. 8:00 w dniu 25 grudnia zostaną uruchomione linie autobusowe nr 178, 180. 186 i 194. Większość linii zarówno tramwajowych, jak i autobusowych rozpocznie kursowanie o godz. 12:00.

27 grudnia w godzinach od 6:30 do 9:00 oraz od 13:30 do 18:30 tramwaje linii nr 1, 6, 10, 12, 16 i 17 kursować będą z częstotliwością co 10 minut, także na 17 liniach podmiejskich kursy odbędą się wg roboczego grafika.

W poniedziałek - 30 grudnia i w Sylwestra (31 grudnia) tramwaje i autobusy pojadą wg roboczego rozkładu. W Sylwestra od godz. 21:00 w komunikacji miejskiej będzie można skorzystać głównie z linii nocnych. Będą one funkcjonować do godz. 12:00 w Nowy Rok, a od godz. 8:00 stopniowo będzie przywracana komunikacja dzienna. Większość linii tramwajowych i autobusowych zacznie działać zgodnie ze świątecznym rozkładem o godz. 12:00.

Co istotne, chcąc zapewnić jak najlepszy dojazd na Sylwestra Miejskiego na terenie MTP, w godzinach 21:00-2:00 uruchomione zostaną dodatkowe nocne linie tramwajowe numer 204 i 208.

W dniach 23 - 31 grudnia zawieszone będzie kursowanie linii 123 i 124 oraz nie będą wykonywane kursy szkolne na liniach 154 i 188.

Szczegółowy rozkład jazdy w okresie świątecznym można sprawdzić na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.