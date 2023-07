W poniedziałek i wtorek w Poznaniu zmieni się organizacja ruchu na ulicy Święty Marcin pomiędzy mostem Uniwersyteckim a al. Niepodległości. Przez dwa dni nie będzie możliwości przejazdu od ronda Kaponiera do al. Niepodległości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiana ma związek z prowadzonymi pracami drogowymi na ul. Święty Marcin między ul. Kościuszki a mostem Uniwersyteckim. Poznański magistrat podał, że wykonawca przygotowuje się do układania ostatniej warstwy nawierzchni na jezdni, dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.



W poniedziałek i wtorek prace toczyć się będą na południowej jezdni ul. Św. Marcin. Odcinek od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości zostanie wyłączony z ruchu. Nie będzie możliwości przejazdu od ronda Kaponiera do al. Niepodległości. Ruch pieszych pozostanie bez zmian.



Kolejna faza prac nawierzchniowych zacznie się w środę. Miasto podało, że nastąpi wyłączenie z ruchu zachodniej jezdni al. Niepodległości - wzdłuż Centrum Kultury Zamek oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Nie będzie również przejazdu ulicą Św. Marcin na odcinku między al. Niepodległości i Kościuszki w obu kierunkach. Te prace mają potrwać do 1 sierpnia.



W następnych dniach nawierzchnia będzie układana na północnej jezdni ul. Św. Marcin między al. Niepodległości a mostem Uniwersyteckim oraz na wschodniej jezdni al. Niepodległości.