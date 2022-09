Wodór produkowany przez Grupę Orlen będzie zasilał autobusy miejskie w Poznaniu do 2038 r. - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Koncern wybuduje nową infrastrukturę do zasilania pojazdów wodorem, która będzie znajdować się na stacji nieopodal pętli tramwajowej Miłostowo.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Obiekt będzie dostępny publicznie, oznacza to, że we wskazanym punkcie zatankują nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym.

Pd koniec 2019 roku do obsługi linii komunikacyjnych MPK Poznań zaczęło wykorzystywać pierwsze autobusy elektryczne, bateryjne, a teraz znów robi krok naprzód wkraczając w technologię wodorową. Wprowadzenie do ruchu tego rodzaju taboru umożliwi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poziomu hałasu, a zatem podniesie jakość życia poznanianek i poznaniaków.

MPK Poznań zamierza niebawem kupić co najmniej 15, a opcjonalnie do 25 autobusów wodorowych. Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu pojazdów zostało już rozstrzygnięte - najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Solaris Bus & Coach. Pierwsze autobusy wodorowe mają pojawić się u poznańskiego przewoźnika w drugiej połowie 2023 roku. Wtedy także mają się rozpocząć dostawy paliwa. MPK Poznań oraz PKN Orlen podpisały już umowę w tej sprawie. Dzięki niej przewoźnik będzie miał zagwarantowane dostawy wodoru aż do połowy 2038 roku.

Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesną technologię wodorową, która zapewni nam dynamiczny rozwój i silną pozycję w Europie, a Polsce zagwarantuje bezpieczeństwo i niezależność energetyczną w długiej perspektywie. Wodór ma duży potencjał, szczególnie w transporcie publicznym. Chcemy go w pełni wykorzystać, dlatego do 2030 roku zbudujemy sieć ponad 100 stacji wodorowych, zlokalizowanych nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i na Słowacji. W Krakowie uruchomiliśmy już naszą pierwszą w Polsce mobilną stację tankowania wodoru, a w ciągu roku oddamy do użytku stacje w kolejnych miastach. Umowa podpisana z MPK w Poznaniu to kolejny ważny krok, który przybliża nas do osiągnięcia celu, a przy tym realnie wspiera rozwój ekologicznego, zeromisyjnego transportu publicznego w stolicy Wielkopolski, poprawiając jakość życia jej mieszkańców - mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Nie mamy wątpliwości, że wodór będzie odgrywał coraz bardziej znaczącą rolę w transporcie publicznym, zatem nie mogliśmy nie skorzystać z szansy jaką poprzez dofinansowanie zakupu pojazdów daje nam program Zielony Transport Publiczny - mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań. Dla przedsiębiorstwa to możliwość dalszego rozwoju i kolejny krok do spełnienia wymagań wskazanych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a dla nas wszystkich to nowa jakość w komunikacji miejskiej. Największą zaletą autobusów wodorowych jest zeroemisyjność, ale w pracy przewoźnika liczy się również to, że mają duży zasięg na jednym tankowaniu. Oznacza to, że nie wymagają budowania infrastruktury ładowania na końcówkach tras i mogą być kierowane na wszystkie linie obsługiwane przez MPK Poznań.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, docelowy udział pojazdów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych przez MPK Poznań pojazdów (na poziomie 30 proc.) powinien być osiągnięty w roku 2028.