Ruszył nabór wniosków na dotacje do ogrodów wertykalnych i zielonych dachów. Wnioski można składać do 30 września w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Liczy się kolejność zgłoszeń - podkreślają urzędnicy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poznanianki i poznaniacy, którzy chcą założyć ogród wertykalny lub zielony dach, mogą otrzymać dofinansowanie. Wynosi ono nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 tys. zł. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Wszyscy muszą posiadać prawo do nieruchomości. Dotacja udzielana jest na stworzenie ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarczych wyłącznie na terenie Poznania - przekazują urzędnicy.

Co musi zawierać projekt?

Projekty muszą jednak spełniać określone warunki:

zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 m2 ;

; rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej ;

; nasadzenia muszą być podlewane.



Ponadto zielone dachy powinny być dostosowane do możliwości obciążeniowych obiektu. Oznacza to, że ich maksymalny kąt nachylenia może wynieść 30 stopni a minimalną powierzchnia to 10 m2.

Wnioski można składać internetowo. Na stronie internetowej miasta znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty.