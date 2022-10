Zieleń dzika, nieokiełznana czy zieleń bardziej miejska, posłuszna człowiekowi? Elegancka fontanna, w której przegląda się Teatr Wielki w Łodzi, czy może zbiornik retencyjny, który stworzy mikroklimat i da ochłodę nawet w upały? Przed takimi dylematami stoją mieszkańcy, którzy będą głosować nad trzema wariantami architektonicznymi przebudowy Placu Dąbrowskiego w Łodzi.

Wariant drugi przebudowy Placu Dąbrowskiego, który ma największą powierzchnię wody / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

Mniej betonu, więcej zieleni - tego, przede wszystkim, oczekują mieszkańcy Łodzi od nowego Placu Dąbrowskiego. Skończyły się spotkania, które były inspiracją do stworzenia kilku wariantów nowego wyglądu placu przed Teatrem Wielkim. Teraz łodzianie w głosowaniu internetowym wybiorą ostateczną wersję.

Zieleń, nowa fontanna i przestrzeń do spacerów - Plac Dąbrowskiego zyska zupełnie nowy wygląd. Po spotkaniach z mieszkańcami, w oparciu o ich oczekiwania i spostrzeżenia, powstały trzy warianty nowej przestrzeni.

Jedna z najbardziej nietrafionych inwestycji

Ostatnia przebudowa Placu Dąbrowskiego przeprowadzona w 2009 roku to jedna z najbardziej nietrafionych inwestycji w Łodzi. Sprzed Teatru Wielkiego usunięto drzewa i zbudowano toporną fontannę nijak mającą się do tej, którą pokazano w projekcie.

Chcemy to zmienić. Przygotowane przez pracownie architektoniczne projekty uwzględniają zdecydowanie więcej zieleni, przebudowę fontanny, dodatkowe dysze tryskające, nowe formy pawilonu do kwiaciarni oraz niewielką gastronomię - podkreśla prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Jak dodaje, "zależy nam na tym, by mieszkańcy mogli spędzać tu swój wolny czas, w otoczeniu zieleni".

W tej chwili mamy tu 30 drzew, a po remoncie może być ich ponad 180, co znacząco zwiększy zacienienie, ale również powierzchnię biologicznie czynną. Przy obecnych zmianach klimatu takie działania są bardzo potrzebne - mówi prezydent miasta.

Wstępne warianty wyglądu Placu Dąbrowskiego

Pracownie mamArchitekci i A2P2 mają już doświadczenie w zielonych inwestycjach w Łodzi. Po konsultacjach z łodzianami przygotowały wstępne warianty wyglądu Placu Dąbrowskiego.

Koncepcje różnią się między sobą zagospodarowaniem roślinności czy elementami wodnymi. Prezentujemy dziś łodzianom trzy warianty przebudowy Placu Dąbrowskiego. Każdy z nich jest nieco inny - mówi dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ Maciej Riemer. Jak dodaje, "przed nami dyskusja nad tymi propozycjami i ich dopracowanie, a potem mieszkańcy zdecydują, który wariant wybierają do realizacji".

Prezentowane koncepcje różnią się w szczegółach, lecz każdy zakłada dozielenienie placu, zmianę fontanny i otwarcie placu na życie miejskie. Proponujemy różne rozwiązania urbanistyczne, środowiskowe i estetyczne. Jesteśmy otwarci na dyskusję, ale wszystkie prezentowane koncepcje są kreatywne i jestem pewny, że spotkają się z zainteresowaniem łodzian - mówi Maciej Riemer.

Opinie do przedstawionych wariantów można zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego: konsultacje@a2p2.pl. Internetowe głosowanie zaplanowane jest na listopad, a prace ruszą w przyszłym roku.