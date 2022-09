Śląskie Kalety, Konin, Zamość i Stalowa Wola. Między innymi te miasta zostały dzisiaj wyróżnione tytułami eko-miast, w których mieszka do stu tysięcy mieszkańców. Nagrody przyznaje Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Kraków z lotu ptaka / Łukasz Gągulski / PAP

W Stalowej Woli ekologiczny jest system roweru miejskiego, zeroemisyjny. Mamy tradycyjne rowery, które w ciągu całego mieszkańcy wypożyczyli w sumie 60 tysięcy razy. Można powiedzieć, że każdy mieszkaniec Stalowej Woli wypożyczył rower miejski - podkreśla sekretarz Stalowej Woli Michał Buwaj.

W Koninie działa system ścieżek pieszo-rowerowych. Mamy do tego pierwszy w Polsce autobus wodorowy, który od lipca wozi pasażerów - dodaje skarbnik Konina Ewelina Ostajewska-Szwankowska. Ekologia jest oczywiście droga, w dzisiejszych czasach chyba nie ma nic, co byłoby tanie. Jednak wierzymy, że jest tym, co się opłaca. Widzimy, że inwestycja w oświetlenie LED-owe, które zastąpiło energochłonne, przynosi wymierne korzyści, jeśli chodzi o oszczędności - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM.

Tytułami Eko-Miast zostały dzisiaj nagrodzone także Gdynia, Rybnik, Kraków i Gdańsk.

W kategorii: Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii nagrodę zdobyły miasta: Kalety oraz Gdynia.

W kategorii: Zrównoważona mobilność nagrodę zdobyły miasta: Stalowa Wola oraz Wrocław.

W kategorii: Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym nagrodę zdobyły miasta: Zamość oraz Rybnik.

W kategorii: Zieleń miejska, błękitno zielona infrastruktura nagrodę zdobyły miasta: Konin oraz Kraków.

W kategorii: Gospodarka wodna nagrodę zdobył Gdańsk.