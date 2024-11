Trzy osoby zostały poszkodowane podczas pożaru, do którego doszło w sobotnie przedpołudnie w szpitalu w podpoznańskim Puszczykowie. Jak ustalono, płomienie pojawiły się najprawdopodobniej w serwerowni. Nadzór budowlany wydał decyzję o wyłączeniu z użytkowania jednego skrzydła placówki.

Strażacy na miejscu zdarzenia / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Strażacy około godz. 11.30 otrzymali informację o dwóch wybuchach, do których miało dojść w piwnicy szpitala w Puszczykowie (Wielkopolskie), w budynku obok oddziału paliatywnego.

Z budynku ewakuowano 36 osób. To podopieczni hospicjum i oddziału paliatywnego.

Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu, a dwie trafiły na badania po podtruciu dymem. Poszkodowani to osoby z personelu szpitala.

Wstępna ocena strażaków wskazuje na to, że ogień z serwerowni przeniósł się do pozostałych pomieszczeń w podpiwniczeniu szpitalnego skrzydła. Jest tam m.in. instalacja z tlenem. Jest on substancją, która może doprowadzać do wybuchów w przypadku pożaru - powiedział RMF FM Marcin Tecław z poznańskiej straży pożarnej.

Nadzór budowlany wydał decyzję o wyłączeniu z użytkowania jednego skrzydła szpitala. Ta część budynku została odłączona od wszystkich mediów. Na miejscu pracują policjanci i biegli śledczy - przekazał RMF FM Tecław.