Jedna osoba została ranna w wyniku zderzenia ciężarówki, samochodu dostawczego, busa i samochodu osobowego. Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 5:30 na autostradzie A2 na wysokości Nowego Tomyśla w Wielkopolsce.

/ Shutterstock

Kawałek za zjazdem na Nowy Tomyśl jest wypadek, jeden pas jest zablokowany, wszyscy zjeżdżają na lewy - poinformował nas w czwartek o poranku słuchacz, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła, że do wypadku w Wielkopolsce doszło na autostradzie A2 między Nowym Tomyślem a Bukiem.

Zderzyły się tam cztery pojazdy: ciężarówka, samochód dostawczy, bus i osobówka. Jedna osoba została ranna.

Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą występować przez ok. cztery godziny, czyli do godz. ok. 10:00.