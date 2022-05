Prace związane z remontem ul. Krzywoustego zakończyły się. Od niedzieli, 29 maja, przejezdne są oba pasy ruchu jezdni wylotowej, prowadzącej w kierunku Kórnika i węzła autostradowego. Droga zyskała m.in. równą nawierzchnię i nowe bariery.

/ Shutterstock

Prace w tym miejscu zakończyły się przed terminem, który przewidziany był na czerwiec. Stało się tak między innymi z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Od niedzieli przejezdne są oba pasy ruchu jezdni wylotowej, prowadzącej w kierunku Kórnika i węzła autostradowego.

Remont nitki wylotowej ul. Krzywoustego przeprowadzono na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do węzła autostradowego Krzesiny. Inwestycja to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku przez Zarząd Dróg Miejskich remontu ul. Krzywoustego, który dotyczył wtedy jezdni prowadzącej do Poznania.

Na wyremontowanym fragmencie powstały także m.in. opaski z płyt betonowych, nowe krawężniki i obrzeża. Ulepszone zostały pobocza, wymienione są wpusty, zamontowano nowe bariery ochronne.