Osiem i pół tysiąca biegaczy wystąpi w niedzielę w 15. Poznań Półmaraton. Organizatorzy cieszą się z ponownie rosnącej frekwencji i liczą, że w najbliższej edycji zostaną pobite rekordy trasy. O to postara się powalczyć m.in. rekordzista Polski Krystian Zalewski.

Konferencja przed Poznań Półmaraton / Studio Soho /

Po okresie pandemicznym biegi uliczne znów stają się coraz bardziej popularne. W Poznaniu przed rokiem wystartowało sześć tysięcy, w przed tegorocznymi zawodami organizatorzy ustalili limit na osiem tysięcy uczestników. Wszystkie pakiety bardzo szybko zostały sprzedane, dlatego dodano do tej puli kolejne 500 miejsc, które też szybko znalazły nabywców.

Cieszy nas ta frekwencja, to jest bardzo budujące. Pomimo, że sytuacja finansowa jest trudna, bo zawodnicy też liczą każdy wydatek, to jednak chcą brać udział w impreza zorganizowanych. Oczywiście, do naszego rekordu uczestników jeszcze nam trochę daleko, w 2016 roku na mecie zameldowało się 11 347 osób. Myślę, że krok po kroku postaramy się wrócić do tych liczb. Z drugiej strony podkreślamy, że bicie rekordów frekwencji nie jest też naszym głównym celem - powiedział dyrektor zawodów Łukasz Miadziołko podczas konferencji prasowej.

Rekordzistą poznańskiego biegu jest Etiopczyk Huseyidin Mohamed Esa, który dwa lata temu zakończył zawody z czasem 59.32 min. W tym samym półmaratonie Karolina Nadolska ustanowiła rekord Polski wynikiem 1:09.18.

Od kilku lat bardzo mocno stawiamy na wynik sportowy. Mamy naprawdę doskonałych zawodników, szczególnie w elicie kobiet, których rekordy życiowe są na poziomie 1:08 - 1:09. W ostatniej chwili do naszej imprezy zgłosiła się Kenijka Betty Chepkwony, która niedawno wygrała maraton w Rzymie z czasem 2:23. Z polskich czołowych biegaczek zobaczymy na trasie m.in. Dominikę Jackiewicz - wyjaśnił Miadziołko.

Jak dodał na liście startowej są m.in. zwycięzca 10. edycji Marcin Chabowski oraz rekordzista Polski Krystian Zalewski.

Jest też kilku dżentelmenów z zagranicy, których "życiówki" wynoszą poniżej godziny, a więc wszystko w ich głowach i nogach, by ten nasz rekord pobili. Oby tylko dopisała pogoda - zaznaczył Miadziołko.

Organizatorzy przygotowali szereg imprez towarzyszących. Najważniejsze to trzydniowe targi Poznań Run Expo, podczas których odbędą się także prelekcje związane ze sportem i właściwym odżywianiem się. Kilkuset młodszych zawodników wystąpi w sobotę w biegach dziecięcych.

Uczestnicy wystartują na ul. Grunwaldzkiej o godz. 10, a finisz zaplanowano na Placu Marka na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.