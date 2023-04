Osoby zainteresowane uczestnictwem w biegu Poland Business Run (PBR) będą mogły zapisywać się w przyszłym miesiącu, a już teraz można zgłaszać osoby, którym zostanie udzielona pomoc. PBR to charytatywny bieg, z którego dochód przeznaczany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Od kilku dni do Fundacji Poland Business Run mogą zgłaszać się ci, którzy potrzebują dofinansowania do zakupu protez kończyn, sprzętu medycznego lub rehabilitacji. W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymało aż 137 osób z całej Polski.

Możemy kupić komuś protezę, ale to trochę tak, jak byśmy dali komuś samochód bez posiadania prawa jazdy. Żeby umieć się na niej odpowiednio poruszać, to do tej protezy potrzebny jest nam specjalny turnus nauki chodu - mówi RMF FM Marta Hernik z Fundacji Poland Business Run.

Jak dodaje, "trzeba nauczyć się z niej korzystać, ale aby nauczyć się, trzeba być na to gotowym". Najczęściej to wszystko jest w naszej głowie - to znaczy te nasze ograniczenia, ta trauma, która wiąże się z utratą kończyny. To jest rzecz, którą należy przepracować - podkreśla.

Informacje o tym, jak zostać beneficjentem Biegu, można znaleźć TUTAJ.

O Poland Business Run

Kolejną edycję Poland Business Run zaplanowano na 3 września.

Jak informują organizatorzy, dystans sztafety 5x4 km można pokonać w ramach tradycyjnych zawodów w Krakowie lub rywalizacji wirtualnej po dowolnie wybranej trasie. Opłaty startowe firm i korporacji pozwolą wesprzeć potrzebujących w dofinansowaniu protez kończyn, wózków oraz rehabilitacji. Start zapisów 9 maja.

Tegoroczny bieg będzie 12. edycją zawodów. Na wzór ubiegłego roku możecie wybrać wirtualną rywalizację z aplikacją w dowolnym miejscu na świecie lub zawody w Krakowie (z limitem 1800 sztafet, czyli 9000 biegaczy). W obu przypadkach dystans do pokonania przez każdego zawodnika to przyjazne 4 km - informują organizatorzy.



W ubiegłorocznym biegu Poland Business Run zebrano ponad 3 mln zł. Pieniądze pozyskane z akcji zostały przekazane na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i po mastektomii.