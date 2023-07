Poznański szpital ortopedyczny im. Wiktora Degi będzie wykorzystywał wirtualną rzeczywistość do wykonywania operacji rewizyjnych endoprotezy. Dzięki goglom VR, endoprotezy będą wstawiane z niespotykaną dotąd dokładnością.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gogle do wirtualnej rzeczywistości kojarzą nam się z grami wideo, ale jak się okazuje - są one też bardzo przydatne w medycynie. Poznański Szpital Ortopedyczny im. Wiktora Degi będzie wykorzystywał gogle VR do wykonywania zabiegów operacji wstawiania endoprotezy.

To milowy krok w dziedzinie medycyny - mówi dyrektor Szpitala im. Wiktora Degi w Poznaniu, prof. Przemysław Daroszewski. Możliwość wykorzystania VR zmniejszy liczbę powikłań, a co za tym idzie, dzięki temu zmniejszymy liczbę rewizji, które są często znacznie dłuższe niż pierwotne operacje.

Ponadto lekarze będą mogli korzystać ze specjalnego urządzenia do usuwania wstawionych wcześniej protez. Zakładając endoprotezoplastykę to ten element jest wstawiany na stałe, ale z różnych powodów czasem trzeba go "wyciągnąć". To jest trudne. Dzięki wirtualnej rzeczywistości będziemy mogli zarówno zakładać jak i usuwać implanty - dodaje Daroszewski.

Specjalistyczny sprzęt ma pojawić się w poznańskiej placówce jeszcze w tym roku. Szpital im. Degi jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który będzie stosował nowoczesną metodę w takich operacjach.

Dzisiaj mamy spiętrzenie oczekiwań pacjentów, terminów i stąd jest potrzeba, żeby wzmocnić placówki opieki zdrowotnej w sprzęt, który przyspieszy procedury i pozwoli pacjentom szybciej wracać do domu - mówi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Szpital im. Degi otrzymał 2 miliony złotych na zakup specjalistycznego sprzętu.