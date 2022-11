Wigilijne zupy, pierniki i inne świąteczne przysmaki będą oceniane w konkursie "Na wigilijnym stole 2022". Mogą w nim uczestniczyć: koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, szkoły gastronomiczne i restauracje z całej Wielkopolski oraz uchodźcy z Ukrainy.

Pierniczki / Shutterstock

Zazwyczaj rodzinne przepisy na dania i wypieki, np. pierniki i pierniczki mają wielopokoleniową historię i łączą domowników w przygotowaniach poprzez wspólne ich dekorowanie, czy na przykład lepienie pierogów - opowiada Jan Babczyszyn, dyrektor Instytutu Skrzynki, powiatowej instytucji kultury zajmującej się promocją regionalnych kulinariów.

Organizatorzy przypominają, że składniki wigilijnych potraw nie są przypadkowe. Ryby symbolizują obfitość, a grzyby - zdrowie, dlatego są tak popularnym elementem dań świątecznych.

W tym roku do udziału w konkursie zapraszamy uchodźców z Ukrainy. Ich Wigilia, co prawda przypada dwa tygodnie później, ale wiele potraw i zwyczajów jest bardzo podobnych do naszych. Trudno wyobrazić sobie w Ukrainie wieczerzę wigilijną bez tradycyjnego barszczu - podkreśla Jan Babczyszyn.

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni wypełnić formularz dostępny na stronie www.instytutskrzynki.pl lub www.smakipowiatupoznanskiego.pl i przesłać go organizatorom do 15 grudnia.

Trzy dni później w Pałacu w Szreniawie, gdzie mieści się Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego odbędzie się prezentacja potraw.

Będą one oceniane w trzech kategoriach: zupy, pierniki oraz inne. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 rodzaje potraw i 3 rodzaje wypieków. Punkty przyznawać będzie kapituła ekspertów kulinarnych. Pierniki oceni dodatkowo kapituła dziecięca. Grand Prix w każdej z trzech kategorii to nagroda w wysokości 500 zł.

Konkurs odbywa się podczas dorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje starosta poznański Jan Grabkowski.