Obozowisko powstańców wielkopolskich stanęło dziś w centrum Poznania. Na Starym Rynku można zobaczyć, jakim uzbrojeniem walczyli oraz z czego robili sobie mundury uczestnicy zrywu, który rozpoczął się 105 lat temu.

W obozowisku można spotkać dziś rekonstruktorów w mundurach z pierwszych dni powstania wielkopolskiego. Można zobaczyć, jak wyglądali powstańcy na samym początku. Prezentowana jest replika samolotu Fokker i oryginalna armata z 1916 r. - tłumaczył RMF FM Krzysztof Jankowiak z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Za dzień jego zakończenia uznaje się 16 lutego 1919 r., kiedy to Niemcy i państwa ententy podpisały rozejm w Trewirze. Do nowego rozejmu dodano korzystne dla Polski postanowienia dotyczące zakończenia konfliktu polsko-niemieckiego, w szczególności powstania wielkopolskiego. Niemcy zostali zobowiązani do zaprzestania kroków zaczepnych przeciw Polakom, wytyczono także linię demarkacyjną. Ostatecznie przynależność Wielkopolski do Rzeczypospolitej potwierdził zawarty 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski.

27 grudnia obchodzimy święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.