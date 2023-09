Dwa dni po wyborach parlamentarnych samorządowcy z całej Polski spotkają się w Poznaniu podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego. Po 25 latach od II etapu reformy ustrojowej będą rozmawiać o największych wyzwaniach władz lokalnych w zmieniającej się rzeczywistości. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 października w Poznań Congress Center.

25-lecie Samorządów w Polsce

Wystąpienie wprowadzające do debaty plenarnej "Umówmy się na Polskę na XXV-lecie samorządu" wygłosi zdalnie Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Do sesji zaproszeni zostali Marek Woźniak - marszałek województwa wielkopolskiego, Jakub Banaszek - prezydent miasta Chełm i prof. Maciej Kisilowski - współredaktor publikacji "Umówmy się na Polskę". W programie III edycji Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego znajdzie się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych. W Poznaniu spotkają się przedstawiciele rządu, samorządów, biznesu oraz nauki.

Wierzę, że przyszłość samorządów może być lepsza dzięki przemyślanym decyzjom i sprawnym działaniom. Dlatego tak ważna jest rozmowa, zarówno na poziomie eksperckim, jak i politycznym. Local Trends to okazja do konstruktywnej dyskusji ponad podziałami i miejsce, w którym możemy razem szukać najlepszych rozwiązań dla naszych miast, gmin i regionów - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania - gospodarza forum.

Przyszłość oczami młodych

Podczas Europejskiego Forum Samorządowego odbędzie się cykl sesji "Forum Młodych", których gospodarzem jest Młodzieżowa Rada Miasta Poznania. Poruszane kwestie będą skupiać się na roli młodych ludzi w kształtowaniu zrównoważonych, wielokulturowych i aktywnych społeczności, analizując wyzwania związane ze zrównoważonym transportem, edukacją czy integracją pokoleń.

Tematami dyskusji będą m.in. jak zachęcać młode osoby do aktywnego udziału w życiu społecznym lokalnej ojczyzny, kierunki rozwoju zrównoważonego transportu w polskim krajobrazie miejskim, rola samorządu terytorialnego w inicjowaniu współpracy i integracji pokoleń, czy wizja miasta oczami młodych jest spójna z oczekiwaniami starszych mieszkańców.

Forum Rozwoju Miast

W ramach wydarzenia odbędzie się także Forum Rozwoju Miast, podczas którego goście z Polski i zagranicy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie rozwiązań sprzyjających dobrostanowi mieszkańców. Swój udział potwierdziły m.in. dr Joanne Leach, Dyrektorka Wykonawcza w UK Collaboratorium for Research on Infrastructure and Cities oraz Siân Moxon - profesor nadzwyczajna w dziedzinie zrównoważonej architektury w School of Art, Architecture and Design na London Metropolitan University. Dowiedz się więcej.

Więcej o Forum można się dowiedzieć na stronie https://localtrends.pl/

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę internetową: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-efs/

Organizatorem Forum jest Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, zaś gospodarzami są Miasto Poznań i Miasto Sopot.

Partnerem Merytorycznym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Patronem redakcyjnym jest Radio RMF24 i portal RMF24.PL

Partnerzy Strategiczni to: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Partnerzy Instytucjonalni: Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Pracodawcy Pomorza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski , Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Pomorskich, Związek Miast i Gmin Morskich.