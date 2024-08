Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 38-latkowi z gminy Kotlin w Wielkopolsce za znęcanie się nad zwierzętami. W swoim gospodarstwie przetrzymywał blisko 20 sztuk bydła oraz psa w warunkach skrajnego zaniedbania. "Szyja psa była otarta do krwi przez łańcuch, który częściowo wrósł w jego skórę. Cielaki nie miały dostępu do bieżącej wody i też były trzymane na uwięzi" - poinformowała policja.

/ Shutterstock/Policja Jarocin / Policja Mężczyzna przetrzymywał zwierzęta w makabrycznych warunkach "Widok, jaki policjanci zastali na miejscu, nie budził wątpliwości co do tego, że warunki, w jakich żyły zwierzęta, były karygodne" - tak interwencję w jednej z wielkopolskich miejscowości opisali mundurowi, którzy asystowali pracownikom Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. 38-letni mieszkaniec gminy Kotlin trzymał zwierzę na uwięzi. Szyję czworonoga spowijał ciężki, metalowy łańcuch, który był krótki. Zwierzę nie mogło schować się w budzie i schronić przed upałem. "Szyja psa była otarta do krwi przez łańcuch, który częściowo wrósł w skórę zwierzęcia. Rana była brudna i zainfekowana. Jak się okazało, pies nie miał także aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie" - poinformowała wielkopolska policja. Mężczyzna trzymał w swoim gospodarstwie też bydło. Nie wymieniał im ściółki i cały czas trzymał na uwięzi. 38-latkowi grożą 3 lata więzienia. Pies trafił do lecznicy Pies trafił do lecznicy weterynaryjnej, natomiast bydło pozostało na miejscu. Mężczyzna został jednak zobligowany do poprawy warunków zwierząt. W każdej chwili może się też spodziewać kontroli. Tylko częściowo przyznał się do popełnienia przestępstwa. Grozi mu do 3 lat za kratami.