Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zderzenia pięciu samochodów osobowych w wielkopolskim Wałkowie. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku na 77. kilometrze drogi krajowej nr 15 w Wałkowie (pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie), na odcinku pomiędzy Jarocinem a Krotoszynem, doszło we wtorek ok. godz. 14:30.

Zderzyło się tam pięć samochodów osobowych, którymi jechało łącznie siedem osób, w tym dwoje dzieci.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun, krótko po wypadku na miejsce dotarli strażacy i ratownicy, którzy przebadali poszkodowanych.

Ostatecznie tylko jedna osoba wymagała transportu do szpitala, pozostałym udzielono pomocy w karetkach.

Na DK15 cały czas pracują policjanci, dlatego trasa na wysokości Wałkowa jest zablokowana.

Miejsce wypadku można objechać przez Kotlin, kierując się na drogę krajową nr 12.