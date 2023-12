Coraz bliżej budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Obecnie ekspozycja znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, a za trzy lata będzie dziesięć razy większa. Podpisano umowę na budowę nowej siedziby, która stanie u zbocza Wzgórza św. Wojciecha.

Wizualizacja wyglądu muzeum / Wielkopolski Urząd Marszałkowski / Materiały prasowe

To będzie najnowocześniejsze muzeum w Europie - zapowiada dyrektor instytucji Przemysław Terlecki. Będą fundamenty i filary. Tymi filarami są: Jan Ignacy Paderewski, który wjeżdża do Poznania, to jest ulica Ratajczaka, lotnisko Ławica i samoloty, które tam zdobyto. Fundamentem czasu zaborów jest wóz Grzymały i strajk dzieci we Wrześni - dodał.

Mamy pamiątki i pomysły, jak ekspozycyjnie opowiedzieć o powstaniu - mówi Terlecki. Nie czarujmy się ktoś, kto obejrzy 3 tys. m kw. wystawy nie zapamięta każdego eksponatu, każdego detalu i każdego opisu. Chcemy, żeby ludzie wracali i uczyli się tej historii coraz głębiej. Mamy taki plan, żeby te najatrakcyjniejsze pamiątki, które wywołują emocje i skojarzenia, były nie tylko symboliczne, ale miały też wartość historyczną - dodał Przemysław Terlecki.

Generalnym wykonawcą nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie firma Adamietz sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.

Budowa na działkach przy ul. Północnej 9, nieopodal wzgórza św. Wojciecha potrwa 30 miesięcy. Wartość podpisanej umowy to 256 mln zł brutto. Inwestycja współfinansowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To szczęśliwy i ważny dla mnie moment - mówił marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, zapewniając, że finansowanie budowy jest zagwarantowane. Taka inwestycja w historycznej lokalizacji z pewnością będzie wymagała od nas pokonania szeregu problemów, jak przy każdej inwestycji, jednak nie przewiduję tutaj większych perturbacji. Wykonawca jest doświadczony w realizacji tego typu inwestycji - zaznaczył.

Przemysław Terlecki, Marek Woźniak, Szczepan Kusibab / Wielkopolski Urząd Marszałkowski /

W pierwszej fazie budowy uprzątnięty zostanie teren po byłym lodowisku na Bogdance, a uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego przewidziano na połowę lutego przyszłego roku.

Warszawska pracownia WXCA, która wygrała konkurs na projekt Muzuem Powstania Wielkopolskiego zaplanowała, że pod Wzgórzem św. Wojciecha, w sąsiedztwie cmentarza i Krypty Zasłużonych Wielkopolan powstanie kompleks 4 budynków połączonych częścią podziemną. Większość działki zajmą nie budynki, a nowy park.

W nowej siedzibie muzeum znajdą się m.in. przestrzeń wystawiennicza, edukacyjna, magazynowa, pracownie konserwacji i digitalizacji zbiorów, biblioteka, kawiarenka i sklepik. Centralnym punktem będzie rotunda zwieńczona świetlikiem.

Równolegle do budowy będą trwały prace nad wystawą stałą. Za opracowanie projektu odpowiada firma Trias Avi. Kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy wystawy stałej.

Szacowany budżet całej inwestycji czyli robót budowlanych i realizacji wystawy wynosi przeszło 375 mln zł. Nowa siedziba muzeum ma być gotowa w grudniu 2026 roku.