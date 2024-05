Nie będzie plenerowego koncertu, który tradycyjnie kończył Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. "W aktualnej sytuacji polityczno-społecznej nie jesteśmy w stanie zapewnić naszej publiczności bezpieczeństwa i komfortu podczas koncertu w tak specyficznej przestrzeni, jaką jest ulica Szeroka" - poinformowali organizatorzy.

Koncert Szalom na Szerokiej (zdjęcie archiwalne) / Stanisław Rozpędzik / PAP

Zrezygnowaliśmy z koncertu na Szerokiej z powodów bezpieczeństwa - powiedział RMF24 wicedyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej Robert Gądek. Przypomniał, że koncert plenerowy nie odbył się także w czasie pandemii w 2020, 2021 i 2022 roku. W zeszłym roku cieszyliśmy się z jego powrotu i znów musimy zrezygnować - dodał.

Podczas tegorocznego festiwalu zaplanowano ok. 200 wydarzeń, w tym 11 koncertów głównych, które odbędą się w Muzeum Inżynierii i Techniki i w Starej Synagodze. Na mniejsze koncerty organizatorzy zapraszają do namiotu, który stanie na rogu ul. św. Józefa i Wąskiej.

Motyw przewodni tegorocznej edycji festiwalu to nawiązanie do modlitwy Szema Izrael (Słuchaj, Izraelu), która jest wyznaniem wiary, ale też wyznaniem przynależności do narodu żydowskiego i do towarzyszącej zawsze tej modlitwie miłości. "Jak mało kiedy, teraz bardzo potrzebujemy słuchać, być słuchanymi, kochać i być kochanymi" - podkreślają organizatorzy.

Festiwalowe wydarzenia będą nawiązywać do słów modlitwy, ale też do słuchania. Po raz pierwszy proponujemy np. warsztaty głębokiego słuchania. Będą też wydarzenia, w których powracać będzie motyw miłości - powiedział Gądek. A cały Festiwal Kultury Żydowskiej z miłością dedykujemy Frankowi Londonowi, który wielokrotnie gościł w Krakowie i był filarem naszego festiwalu, a teraz jest poważnie chory - podkreślił Robert Gądek.

Poza koncertami w festiwalowym programie są spacery, spotkania autorskie, projekcje filmowe i warsztaty: śpiewu jidysz z Jeffem Warschauerem, muzyki jidysz z Deborah Strauss, śpiewania nigunów z Pawłem Szamburskim, warsztaty pieśni K. Mołodowskiej ze Svetą Kundush i Alanem Bernem, warsztaty żydowskiej muzyki orientalnej z pedagogami szkoły Maqamat w izraelskim Safedzie. Alchemia będzie gościła tradycyjne jazz sessions, a Namiot FKŻ - polskich i izraelskich DJów.

"Podczas warsztatów głębokiego słuchania wspólnie z Rafałem Mazurem nauczycie się słuchać i słyszeć prawdziwe dźwięki Kazimierza w jego charakterystycznych lokalizacjach i o bardzo nieoczywistych porach" - zapowiadają organizatorzy.

Na zakończenie zaplanowano światową prapremierę projektu "Tanga hebrajskie" w wykonaniu Warszawskiego Combo Tanecznego, izraelskiej wokalistki Karen Malki i multiinstrumentalisty Borisa Martzinovskyego, który zagra na akordeonie.

33. Festiwal Kultury Żydowskiej potrwa od 23 do 30 czerwca. Program FKŻ znajdziecie tutaj .