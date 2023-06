Co najmniej kilkaset Raków Luizjańskich znaleziono w zbiornikach wodnych na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu. To prawdziwa plaga - mówią specjaliści. Polskie wody nie są naturalnym środowiskiem Raka Luizjańskiego, który został wpisany na listę gatunków zagrażających Unii Europejskiej. Te zwierzęta potrafią wyrządzić poważne szkody dla ekosystemu.

Raki luizjańskie z Poznania / Beniamin Piłat / RMF FM

Inwazja raków opanowała zbiorniki wodne znajdujące się w Lasku Dębińskim w Poznaniu. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znaleźli tam co najmniej kilkaset osobników Raka Luizjańskiego. To gatunek, który nie występuje naturalnie w Polsce i co ciekawe, jest wpisany na listę gatunków zagrażających ekosystemowi Unii Europejskiej.

Ten gatunek bardzo źle wpływa na populację płazów. Są bardzo agresywne i atakują inne stworzenia. Jedzą jaja, kijanki, niszczą roślinność wodną. Jeśli są długo w danym zbiorniku, to mogą stwarzać duże szkody dla całego ekosystemu - mówi dr Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Raki luizjańskie w Poznaniu / Beniamin Piłat / RMF FM

Naturalnie Raki Luizjańskie występują w wodach Ameryki Północnej. W Polsce występują w celach hodowlanych. Niewykluczone, że do wody wypuścił je akwarysta amator. Skorupiak ma jaskrawy czerwono-pomarańczowy pancerz. Należy do stu najbardziej inwazyjnych gatunków na świecie.

Obecnością raków zajmują się już Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz miejscu urzędnicy.