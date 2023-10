Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na zaprojektowanie i budowę ponad 22-kilometrowego odcinka drogi S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Na Warcie powstanie nowy most.

Oborniki / Shutterstock

Inwestycja na być zrealizowana w latach 2024-2028 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Ogłoszenie przetargowe zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Wszyscy dobrze wiemy, jak ważna dla Wielkopolski jest droga S11. To trasa przebiegająca przez całe województwo, od południa do północy; droga strategiczna dla rozwoju całego regionu - mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Dodał, że jest to inwestycja bardzo oczekiwana szczególnie przez społeczność Oborniki, ze względu na budowę obwodnicy tego miasta.

Dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Patryk Kosicki podkreślił, że przetarg dotyczy odcinka bardzo ważnego dla całej aglomeracji poznańskiej. Mamy do wybudowania prawie 100 km wszystkich dróg, w tym drogi na ciągu głównym i drogi obsługujące. Wybudujemy dwa węzły, powstanie obwód drogowy i dwie pary miejsc obsługi podróżnych. Wybudujemy również nowy most na Warcie; nowa przeprawa powstanie po wschodniej stronie Obornik - powiedział.

Nowa trasa będzie się łączyć z tzw. zachodnią obwodnicą Poznania. W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa węzły drogowe: Oborniki i Chludowo, a także 37 obiektów inżynierskich: wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt oraz przejście pod drogą ekspresową. Zbudowane zostaną również dodatkowe jezdnie do obsługi ruchu z terenów przylegających do S11, dwa miejsca obsługi podróżnych w okolicy Obornik oraz obwód utrzymania dróg.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa. Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km.