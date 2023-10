Kolejny etap prac przy przebudowie i modernizacji linii kolejowej nr 7, na stacji Warszawa Wawer. To oznacza zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej od środy 11 do soboty 14 października oraz od 6 do 9 listopada - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od środy 11.10 do soboty 14.10 oraz od 6.11 do 9.11, od godz. 22 do 4 między Warszawą Wschodnią a Warszawą Falenicą nie będą jeździły pociągi.

"Dlatego dwa ostatnie, wieczorne pociągi SKM linii S1 z Pruszkowa do Otwocka (o godz. 21.39 i 23.14) dojadą tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Ostatni pociąg S1 z Otwocka do Pruszkowa odjedzie o godz. 20.48, a S10 do Warszawy Wschodniej o godz. 21.05" - poinformował ZTM.

Natomiast w godz. 21.30 – 24.00 na odcinku Otwock–Warszawa Falenica będą kursowały wahadłowo pociągi S10.

Inaczej będą kursowały także pociągi Kolei Mazowieckich.